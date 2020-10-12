البنوك المركزية تمهد لإطلاق عملة رقمية تتكامل لا تستبدل النقد

أصدرت البنوك المركزية وبنك التسويات الدولية أول تقرير (ملف بي دي اف) يحدد الإطار القانوني للعملة الرقمية والشروط المطلوبة لتداول تلك العملة.

وتسعى البنوك المركزية لإطلاق العملة الرقمية من خلال مجموعة من سبعة بنوك مركزية كبرى تشمل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي

وقال جون كونليف نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي ورئيس لجنة المدفوعات ببنك التسويات الدولية إن تنامي المدفوعات بغير النقد منذ فرض إجراءات العزل العام لمكافحة جائحة كورونا يسرع الكيفية التي يمكن بها للتكنولوجيا أن تغير أشكال المال.

وإلى جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا، فإن البنوك السبعة التي تحالفت مع بنك التسويات الدولية تشمل البنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري وبنك اليابان المركزي.



في الصين ، البلد الذي شهدت فيه محافظ رقمية مثل Alipay و WeChat Pay اعتمادًا واسع النطاق ، دخل البنك المركزي بالفعل في شراكة مع عدد قليل من شركات القطاع الخاص لتجربة عملة إلكترونية كان يعمل عليها منذ سنوات. في غضون ذلك ، يعمل البنك المركزي السويدي مع شركة الاستشارات Accenture لتجريب عملته المقترحة "e-krona".

قال بينوا كوري ، المسؤول السابق في البنك المركزي الأوروبي الذي يقود الآن جهود الابتكار في بنك التسويات الدولية: "يمكن للتصميم الذي يقدم هذه الميزات أن يعزز عمليات الدفع الأكثر مرونة وكفاءة وشمولية وابتكارًا".

"على الرغم من أنه لن يكون هناك" شكل واحد يناسب الجميع من عملات رقمية من البنوك المركزية بسبب الأولويات والظروف الوطنية ، فإن التقرير الجديد يوفر نقطة انطلاق لمزيد من عمليات تطوير عملات البنوك المركزية CBDCs القابلة للتطبيق."



