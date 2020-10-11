السعودية: تحذير من مخاطر كبيرة باستخدام البطاقات الائتمانية

وحددت اللجنة أبرز المخاطر عند الاستخدام غير المدروس لبطاقة الائتمان مثل استخدامها من قبل الغير إذا لم تتم المحافظة عليها وسداد مبالغ إضافية كرسوم في حالة تأخير السداد أو سداد جزء من المبلغ. وأشارت اللجنة إلى أن بطاقة الائتمان هي أداة مالية سهلة تشجع على الاستهلاك إذا لم يتم التحكم في استخدامها أو التعامل معها بوعي ومسؤولية.

ولفتت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية عبر رسوميات بيانية كيف يؤدي استخدام البطاقة الائتمانية بطريقة غير مدروسة إلى مخاطر كبيرة تؤثر على سجل حامل البطاقة الائتماني وعلى قدرته في تسديد وإدارة التزاماته وشؤونه المالية الأخرى.

كما أشارت لضرورةالإطلاع دوريا على كشف الحساب البنكي لأنه أحد الخدمات التي تقدمها البنوك إلكترونيًا لمعرفة وتتبع العمليات التي تمت على الحساب.