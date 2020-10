إقبال كبير على بنك جديد أطلقه مغني راب أمريكي

أشار تقرير لسي إن إن أن عشرات الآلاف من طلبات فتح حساب جديد تلقاها البنك الرقمي الجديد غرينوود bankgreenwood.com بعد 24 ساعة من إطلاقه من قبل مغني الراب الأمريكي كيلر مايك مع محافظ أتلانتا السابق أندرو يانغ ورايان غولفر مؤسس شبكة باونس تي في التلفزيونية، والذي يملكه أمريكيين سود ومن ذوي الأصول اللاتينية لتقديم خدماته المالية لمجتمع الأقليات من الأمريكيين من أصول أفريقية وأقليات أخرى حرمت من الخدمات المصرفية.

وكشف الثلاثة عن خدمات البنك يوم إطلاقه الخميس بعد أن نجحوا في جمع 3 ملايين دولار في جولة تمويل أولية في شهر يونيو الماضي.

.@KillerMike announced the Greenwood digital banking platform for Black and Latinx peoplehttps://t.co/NTbF03dXAK— UPROXX (@UPROXX) October 10, 2020