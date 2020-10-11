إقبال كبير على بنك جديد أطلقه مغني راب أمريكي

أشار تقرير لسي إن إن أن عشرات الآلاف من طلبات فتح حساب جديد تلقاها البنك الرقمي الجديد غرينوود bankgreenwood.com بعد 24 ساعة من إطلاقه من قبل مغني الراب الأمريكي كيلر مايك مع محافظ أتلانتا السابق أندرو يانغ ورايان غولفر مؤسس شبكة باونس تي في التلفزيونية، والذي يملكه أمريكيين سود ومن ذوي الأصول اللاتينية لتقديم خدماته المالية لمجتمع الأقليات من الأمريكيين من أصول أفريقية وأقليات أخرى حرمت من الخدمات المصرفية.

وكشف الثلاثة عن خدمات البنك يوم إطلاقه الخميس بعد أن نجحوا في جمع 3 ملايين دولار في جولة تمويل أولية في شهر يونيو الماضي.

.@KillerMike announced the Greenwood digital banking platform for Black and Latinx peoplehttps://t.co/NTbF03dXAK— UPROXX (@UPROXX) October 10, 2020

ورغم أن غلوفر بدأ بالعمل على إطلاق بنك غرين وود منذ أوائل عام 2019 ، إلا أنه لفت إلى أن المشروع نال دفعا قويا بعد حادثة مقتل جورج فلويد في مينيابوليس على يد الشرطة ، الأمر الذي أدى إلى تسليط الضوء على استشراء العنصرية المؤسساتية على مستوى البلاد مما ألهم العديد من الأمريكيين - بما في ذلك العديد من الشركات والمؤسسات لضرورة دعم الشركات المالية المملوكة للسود.

ورغم أن البنك لن يفتتح رسميا لتقديم خدماته حتى يناير ، إلا أنه أطلق موقعه على الإنترنت يوم الخميس وسرعان مات تضخمت قائمة الانتظار بآلاف ممن يرغبون في فتح حساب في بنك غرين وود. وقال جلوفر لشبكة سي إن إن بزنس CNN Business يوم الجمعة: "حصلنا على عشرات الآلاف من طلبات فتح حسابات جديدة وهذا الرقم يتزايد يوما بعد يوم."

ويلفت مغني الراب والناشط الأمريكي كيلر مايك إلى أهمية توفير الخدمات المصرفية على المجتمعات المحلية بالقول إن :" الدولار الواحد يبقى قيد التداول لمدة 20 يومًا في مجتمع البيض ولكن ذلك التداول لا يتجاوز ست ساعات فقط في المجتمع الأسود." وأضاف: "علاوة على ذلك ، فإن احتمال حرمان الشخص الأسود من الرهن العقاري يزيد مرتين عن الشخص الأبيض، هذا الإجحاف وغياب العدالة في النظام المالي هو سبب إنشاء غرينوود. "