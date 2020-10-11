ولي العهد السعودي يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك مورغان ستانلي

وتم خلال اللقاء استعراض الفرص الواعدة في المجال المصرفي والاستثماري وفق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى التطرق للخدمات والمنتجات الاستثمارية التي يقدمها بنك مورغان ستانلي في المملكة العربية السعودية.



حضر اللقاء معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان ورئيس مورغان ستانلي الدولية فرانك بيتيتجاس والرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي في المملكة عبد العزيز العجاجي بحسب وكالة الأنباء السعودية.

يذكر أن بنك مورغان ستانلي يتواجد في أسواق منطقة الشرق الأوسط منذ سبعينيات القرن الماضي، واستطاع تعزيز حضوره في السعودية منذ افتتاح مكتبه عام 2007.