كيف يدعم التمويل التجاري مشهد الأعمال بالمقارنة مع البنوك التقليدية

نحن نمرّ اليوم بمرحلة استثنائية تتغير فيها ملامح الأمور بوتيرة سريعة بالنسبة للشركات داخل البلاد وخارجها. وفي مثل هذه الأوقات، تتخلف البنوك التقليدية مقارنة مع شركات خصم الديون حين يتعلق الأمر بتوفير التمويل.



ويرجع ذلك لعدة أسباب، ففي مثل هذه الأوقات العصيبة، تزداد حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الموارد المالية، وسيكون من المفيد بالنسبة لها إيجاد حل سريع يوفر السيولة النقدية اللازمة التي تعتبر عاملًا أساسيًا في نجاح الشركة أو فشلها. وهذه هي الميزة الأولى لشركات التمويل التجاري التي تستطيع تسريع عملية التقييم واتخاذ القرار بفضل نهجها المتخصص والمحدد.



لا تهتم البنوك التقليدية بمعدلات الاستنزاف لدى عملائها فلديها تدفقات إيرادات متنوعة وفرص كبيرة للبيع العابر. ويؤدي ذلك لمعالجة محاسبية تفضيلية وتحسين إدارة الميزانية العمومية. وإذا ما ألقينا نظرة على سيناريوهات الاقتراض المصرفي، نجد أنه حين يقوم العميل بخصم مستحقاته، تحدث زيادة في النقد لدى البنك ويزيد الاقتراض المصرفي قصير الأجل في الوقت نفسه، وهذه عملية عديمة الجدوى.

ولكن إذا ما أخذت الشركات الصغيرة والمتوسطة ترتيبات خصم الديون في الاعتبار، فأمامها فرصة للحصول على النقد في البنك، والتخلص من الذمم المدينة في ميزانيتها العمومية. وتعد هذه ميزة إضافية للشركة تعزز فرص نموها. وبطبيعة الحال، يوفر هذا الأمر تدفقات نقدية متسارعة دون تحمل الأعباء المرتبطة بالديون.

وعلاوة على ذلك، يوفر هذا الحل خيارات سداد القروض من أرباح المشاريع التي تمولها فقط دون المساس بغيرها من الأرباح. ففي حال وقوع أية مشكلة، يقوم البنك التقليدي بعمليات التحصيل بغض النظر عن المورد، وحتى في حال وجود مصدرين للموارد. وفي هذه الحالة، يلاحق البنك كلًا من العميل والمشترين لتحصيل الدفعات.

والحقيقة أن هناك طريقة أفضل، إذ تقدم شركات مثل "تريد ويند" حلول تمويل على أساس حق عدم الرجوع، ويعني ذلك أنه في حال وجود مشكلة في الدفعة، يتم رفع دعوى تأمين ضد المشتري، ولا يحتاج العميل للدفع، حتى أن شركة التمويل التجاري تتحمل المسؤولية عوضًا عن المشتري. ولا يمكن لهذا الأمر أن يحدث مع البنك التقليدي.

وهناك أيضًا إدارة تركيز المخاطر، حيث لا يتمكن بعض العملاء من الحصول على تمويل إضافي من البنك لعدم قدرتهم على توفير مزيد من الضمانات والأصول الثابتة. وهنا يأتي دور شركات خصم الديون التي توفر التمويل دون أية ضمانات. ويعتبر هذا النهج مفيدًا للشركات الصغيرة المتوسطة تحديدًا حيث يسمح لها بالنمو ودخول أسواق جديدة ومواصلة البيع خارج حدود ضوابط الائتمان الداخلية، حيث تتم إدارة وتقييم المخاطر الخاصة بها من قبل شركة خصم الديون.

كما توفر شركات خصم الديون الدعم عبر الحدود، وهذا أمر قد لا توفره البنوك التقليدية المحلية التي ينصب تركيزها على السوق المحلية فحسب. وعلى سبيل المثال، لدى شركتنا مكاتب في أكثر من 20 دولة، وهو ما يسمح بمشاركة المعرفة بصورة آنية وتوفير الدعم بشكل مباشر. وبطبيعة الحال، يتيح لنا ذلك ضمان أوقات تسليم أسرع وتقديم الحلول على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي.

وقد يتساءل البعض حول ما يجعل التمويل التجاري أفضل من التمويل من البنك التقليدي، إلا أن هناك عدة أسباب لذلك. لا تكون العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على الحصول على القروض المصرفية، وذلك لأن البنوك ترفض تمويل الشركات التي لديها ميزانيات عمومية أصغر. ومن ثم، إن تمكنت هذه الشركات من تخطي العقبات التي تحول دون اعتبارها مؤهلة للحصول على التمويل، فإنها غالبًا ما تخضع لعمليات مراجعة وتدقيق وأعمال ورقية تستمر لأشهر. وبعد ذلك، يتعين عليها الالتزام والموافقة على قائمة كبيرة من الشروط والأحكام التي يجب الوفاء بها قبل السماح لها بالاستفادة من هذا التمويل.

ومن ناحية أخرى، توفر شركات التمويل التجاري عروضًا مرنة تستند غلى احتياجات عمل العميل. والأهم من ذلك أنه على عكس البنوك التقليدية التي تركز بشكل أساسي على قوة الميزانية العمومية للعميل، فإن شركة خصم الديون تركز بشكل أساسي على الميزانية العمومية للمشتري، وهذا عامل رئيسي يميزها.

قد يتساءل المرء عما يحدث أيضًا في حالة إفلاس المشتري. وفي هذه الحالة، تبرز فوائد شركات التمويل التجاري - فهي ترفع دعوى تأمين ضد المشتري. ويمكن للعميل اختيار شركة التأمين أو تكليف الممول التجاري بهذه المهمة، وبهذه الحالة، تحصل جميع الأطراف على ما تحتاج إليه.

وبشكل عام، تعمل شركات التمويل التجاري على تغيير المشهد التمويلي للشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، مما يتيح لها إمكانية تنمية أعمالها دون القيود التي قد تواجهها عند السعي للحصول على تمويل من أحد البنوك. ولا يخفى على أحد بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لأي اقتصاد، ويوفر لها التمويل التجاري إمكانية النمو من دون أية قيود.