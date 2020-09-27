الإمارات: لأول مرة، إطلاق خدمة الشراء الآن والدفع لاحقاً

يعزز بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأعلى المؤسسات المالية في العالم أمنا، مكانته كمزود رائد لخدمات الدفع الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الخدمة الجديدة.

وتمثل حلول الدفع هذه جزءاً من خدمة منصة الدفع المتكاملة (Payment as a Platform) التي أطلقها بنك أبوظبي الأول مؤخراً، والتي توفر مجموعة من خدمات الدفع ضمن حزمة رقمية واحدة فريدة من نوعها بحسب ما ورد في بيان صحفي.

وتعليقاً على ذلك، قال أرجون فير سينغ، نائب الرئيس التنفيذي لقسم المدفوعات لدى مجموعة الفطيم: "انطلاقاً من مكانتها الرائدة في السوق، حرصت مجموعة الفطيم على توفير جيل جديد من حلول الدفع للعلامات التجارية المختلفة التابعة لنا والتي ستساهم في تلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار. ولقد تمكنا بفضل هذا التعاون المميز مع شركة تابي وبنك أبوظبي الأول من توفير خدمة ’الشراء الآن والدفع لاحقاً‘ بسرعة ووفق أعلى مستويات الأمن والكفاءة".

من جانبه، قال رامانا كومار، نائب رئيس أول ورئيس قسم المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية، قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: "يُسعدنا الإعلان عن هذا التعاون مع شركة ’تابي‘ لتزويد العملاء بتجربة تسوق مريحة وخيارات دفع أكثر مرونة، في خطوة أخرى تؤكد التزامنا تجاه شركائنا التجاريين، وحرصنا على تزويدهم بأفضل خدمات الدفع السلسة. تعتبر هذه الخدمة هي الأولى ضمن منصة الدفع المتكاملة (Payment as a Platform)، والتي تؤكد على مرونة تطبيقاتنا البرمجية وقدرتها على التكامل التام مع الحلول التي يطورها شركاؤنا من شركات التكنولوجيا المالية. ونحن سعداء بتزويد المتاجر والعلامات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم بخيار ’الشراء الآن والدفع لاحقاً‘ لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونؤكد حرصنا على مواصلة العمل مع الشركاء لابتكار حلول جديدة تعزز من خيارات الدفع وتثري تجربة التسوق".

وقال حسام عرب، الشريك المؤسس، والرئيس التنفيذي لشركة "تابي": "يسعدنا في شركة ’تابي‘ إطلاق الحل التقني الرائد للشراء الآن والدفع لاحقاً للشركاء التجاريين لبنك أبوظبي الأول، ولمتسوقي وعملاء مجموعة الفطيم، ومنحهم تجربة دفع إلكترونية متعددة القنوات. ويمكن للأعمال التجارية التي ترغب بتوفير المزيد من خيارات الدفع المرنة لعملائهم المشاركة فورياً بهذه الخدمة نظراً لما تمتاز به من سهولة ومرونة في الإعداد".

وتتيح خدمة "الشراء الآن والدفع لاحقاً" للعملاء التسوق وشراء المنتجات داخل المتاجر والدفع على أقساط تمتد حتى 6 أشهر دون فائدة، وذلك بعد التسجيل باستخدام رقم الهاتف وبطاقة الهوية الإماراتية وربط حساب التسجيل مع البطاقة الائتمانية وبطاقة الخصم المباشر.

ويعتبر هذا التعاون هو الأحدث ضمن سلسلة الشراكات التي يهدف بنك أبوظبي الأول من خلالها إلى تعزيز وتيرة تبني الحلول الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام. وقد حظيت هذه الشراكات بإقبال كبير واعتماد واسع من قبل الشركاء التجاريين، تتضمن أيضاً استخدام محفظة Payit الرقمية المتكاملة التي تلغي الحاجة لاستخدام الأوراق النقدية.