الإمارات: بنوك تقدم منصة الدفع بالجوال والتسديد المالي بلا عملة ورقية





وتتيح المنصة تحويل الأموال عبر رقم الهاتف المتحرك إلى جانب تنفيذ عمليات الدفع بسهولة في المتاجر المتعاملة مع البنوك الشريكة، كما تتيح للشركات الصغيرة فرصة قبول المدفوعات الرقمية عبر الهواتف المتحركة، ما يعني تعزيز قدرتها على الاستفادة من الاقتصاد الرقمي، حيث صممت "klip" لتوفير خدمات الدفع الرقمية بين جميع العملاء والتجار في الإمارات .

وقال محمد الجياش، رئيس مجلس إدارة شركة "محفظة الإمارات الرقمية": " إن التخلص من تداول الأوراق النقدية التقليدية يحقق توفيرا هاما للشركات كما يعزز ازدهار الشركات الصغيرة، مشيرا إلى أنه ما زالت العديد من البنوك في مرحلة التطبيق التجريبي وسرعان ما ستنتقل إلى توفير منصة "klip" لعملائها، في حين نعمل على تطوير تطبيق خاص بالهواتف المتحركة يحمل علامة klip التجارية وسيطرح خلال الربع الأخير من العام الحالي 2020 كي يسمح لجميع الزوار والمقيمين في الإمارات بالانضمام إلى عالم النقد الرقمي بغض النظر عن امتلاكهم لحسابات مصرفية أم لا".من جهته قال خالد الجبالي الرئيس الإقليمي لماستركارد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يمثل تطوير منظومة الدفع المحلية أمرا بالغ الأهمية لتطوير اقتصاد رقمي قوي من شأنه تعزيز رؤية الإمارات بتحقيق مستقبل رقمي متصل".

وفي لقاء سابق مع أريبيان بزنس كان الجبالي قد أوضح أن حلول الدفع بالمحمول، ستتوسع قريبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع توفر الهواتف المحمولة بمعدلات انتشار تتعدى 150%، أي إن كل فرد لديه تقريباً خط هاتف جوال في معظم الأحوال، ولذلك يمكن استخدام المحمول كوسيلة دفع عملية نظراً لانتشاره الواسع، ولفت إلى أن ماستركارد ستدخل في شراكة مع محفظة الإمارات الرقمية Emirates Digital Wallet، التي تم إنشاؤها من قبل 16 من أكبر البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ماستر كارد: خدمات الدفع الإلكترونية تعزز الشمول المالي وتجلب فوائد عديدة للأفراد والشركات والحكومات خالد الجبالي الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: خدمات الدفع الإلكترونية تعزز الشمول المالي وتجلب فوائد عديدة للأفراد والشركات والحكومات

ويوفر النظام البنية التحتية والتطبيقات والخدمات ذات القيمة المضافة اللازمة لتنفيذ المدفوعات الرقمية التوافقية من شخص إلى شخص P2P، ومن شخص إلى تاجر P2M، ومن تاجر إلى تاجر M2M، ومن الحكومة إلى شخص G2P، ومن شخص إلى الحكومة P2G. وسيخلق هذا فرصاً لنحو 1.3 مليون مقيم لا يملك حساباً مصرفياً في الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير منصة لهم ليصبحوا جزءاً من الاقتصاد الرسمي.

وتم إنشاء محفظة الإمارات الرقمية من قبل ستة عشر من أكبر البنوك، ومنهم بنك المشرق، وبنك الفجيرة، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك الهلال، وبنك دبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة، وبنك الهلال، وبنك الشارقة الإسلامي، وبنك الشارقة، وبنك الاستثمار، والبنك العربي المتحد، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك أم القيوين. وهكذا، يصبح أمام عملاء البنوك مثلاً القدرة على التحويل الفوري للأموال بدلاً من الطريقة الحالية التي تستغرق وقتا طويلاً أحياناً.