محافظ البنك المركزي السعودي: مرحلة ما بعد أزمة كوفيد-19 تتطلب الكثير من العمل والحذر

نبيلة رحال، اريبيان بزنس: دعا محافظ البنك المركزي السعودي يوم الأربعاء إلى توخّي الحذر حول آفاق تعافي اقتصاد المملكة من تداعيات جائحة كوفيد-19 العالمية.



وعلى رغم تأكيد الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على ثقته التامة بتجاوز اقتصاد المملكة العربية السعودية لتداعيات هذه الأزمة، إلاّ أنه حذّر من التفاؤل المبكّر.



وقال الخليفي في كلمته في خلال مؤتمر يوروموني السعودية 2020 الافتراضي: "لا شك أن هذه الأزمة خلفت تداعيات واسعة النطاق، تعاملنا معها عن طريق العديد من مبادرات الدعم والتحفيز الاقتصادية، وعلينا أن نكون حذرين عند إيقاف العمل بهذه المبادرات. وعلى الرغم من أننا واثقون من قدرتنا على تخطي الأزمة، إلاّ أنه لا يجب أن نتخلى عن الحذر لأنها ما زالت قائمة".

وكانت بداية عام 2020 إيجابية بالنسبة للاقتصاد السعودي، حيث جاءت التوقعات بزيادة في النمو الإجمالي بنسبة 2% في نهاية العام، إلاّ أنّ جائحة كوفيد-19 قد حالت دون تحقيق ذلك.

وكان انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي من أبرز آثار جائحة كوفيد-19 على اقتصاد المملكة.



وأشار صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي إلى احتمال انكماش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بمعدّل 6.8% في نهاية العام، مقارنة بالتراجع الذي سجله الاقتصاد العالمي بنسبة 5%.

وسلط الخليفي الضوء على سلسلة مبادراتٍ وحزم تحفيز قدّمتها ساما لمواجهة آثار الأزمة، حيث أنفقت المملكة العربية السعودية أكثر من 57 مليار دولار أمريكي على 142 مبادرة من هذا النوع، لدعم القطاعين العام والخاص.



وأشار الخليفي إلى أنّ الجائحة سرّعت من نمو قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة، وهو ما يتماشى مع برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030 الذي وضعته مؤسسة النقد العربي السعودي.

ومن جهته، صرّح معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، محمد بن عبدالله الجدعان، في كلمته خلال مؤتمر يوروموني يوم الثلاثاء أنّ اقتصاد المملكة في حالة تعافي بعد واحدة من أصعب السنوات التي واجهتها خلال القرن الماضي.

وقال الجدعان: "كان الشعب السعودي قادراً على التكيف وتحمّل المسؤولية، حيث برزت مواهب استثنائية عملت على مدار الساعة للسيطرة على جائحة كوفيد-19 وتحضير الاقتصاد الوطني للتعافي".



وأضاف الجدعان أنّ إصلاحات رؤية السعودية 2030 قدّمت للمملكة أسساً قوية ساهمت بمواجهة الجائحة بسرعة وإيجابيّة.