بـ46 مليار دولار عجز، الكويت تقر الميزانية العامة

وافق مجلس الأمة على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2020-2021) ومشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية (2018-2019) وقرر احالتهما إلى الحكومة بحسب وكالة الأنباء الكويتية كونا.

وتقدر الإيرادات بنحو سبعة مليارات دينار (نحو 23 مليار دولار) في حين تقدر المصروفات بنحو 21 مليار دينار (نحو 69 مليار دولار). وجاء في التقرير ان زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر بنحو 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.

وأكد النواب أمس أن الكويت تمر بمرحلة حرجة، وهناك الكثير من المؤسسات الحكومية غير منتجة، مطالبين بتعزيز مصادر الدخل وإعادة النظر في آلية توزيع الدعم والدفع بقانون البديل الإستراتيجي لإنهاء التمايز في الرواتب. وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد إن الميزانية قبل عشر سنوات كانت 11.25 مليار دينار، والآن أصبحت 22.50 ملياراً، لكن في المقابل الخدمات تسوء؛ لأنه ليس هناك ربط بين الميزانية والأداء.