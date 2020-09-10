النقد الدولي: الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب كورونا لم تنته

وجاء التحذير على لسان مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا وكبيرة الخبراء الاقتصاديين بالصندوق جيتا جوبيناث حيث أشارت في مقال مشترك بالقول إن التعافي الاقتصادي الحالي من الأزمة هو نتيجة للتطبيق السريع وحجم الدعم الغير مسبوق من الحكومات والبنوك المركزية لكن ستكون هناك ضرورة لمزيد من الجهود للتعافي.



وكتبت الخبيرتان الاقتصاديتان في مقال "مازال التعافي هشاً للغاية ومتفاوتا باختلاف المناطق والقطاعات. لضمان استمرارية التعافي، من الضروري عدم وقف الدعم قبل الوقت المناسب لذلك".



أودى كوفيد-19، المرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد، بحياة 900 ألف شخص في أنحاء العالم، وتشير تقديرات الصندوق إلى أن التكلفة الإجمالية للأزمة ستصل إلى 12 تريليون دولار بنهاية 2021، إذ من المرجح أن تحتاج الدول منخفضة الدخل دعما متواصلا.



وقدم صندوق النقد تمويلاً طارئاً إلى 75 دولة، 47 منها دول منخفضة الدخل، وقال إنه "مستعد لتقديم المزيد".