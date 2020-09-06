ممثلو أكبر بنكين في اسرائيل يزورون الإمارات

يتجه أكبر بنكين في إسرائيل إلى الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر لاستكشاف فرص التعاون الآن بعد أن بدأت الدولتان تطبيع العلاقات.

وقال بنك هبوعليم في بيان يوم الأحد إن وفدًا من بنك هبوعليم المحدود الإسرائيلي ، بقيادة الرئيس التنفيذي دوف كوتلر ، سيسافر إلى الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء للاجتماع مع المسؤولين التنفيذيين في البنوك والمالية ، فضلاً عن كبار المسؤولين الاقتصاديين.



من المقرر أن يزور فريق بنك لئومي لإسرائيل المحدود المكون من 20 من كبار المسؤولين التنفيذيين، بقيادة رئيس مجلس الإدارة سامر حاج يحيى والرئيس التنفيذي حنان فريدمان ، دولة الإمارات العربية المتحدة في 14 سبتمبر ، ويخطط لتوقيع اتفاقيات تعاون مع البنوك الإماراتية الرائدة أثناء وجودهم هناك بحسب بيان من البنك.

وتعد عملية التطبيع التي أعلنت الشهر الماضي هي الأولى بين إسرائيل ودولة عربية خليجية.