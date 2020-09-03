تراجع للذهب مع صعود الدولار وتحسن الإقبال على المخاطرة

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1937.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0535 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض 1.4 بالمئة يوم الأربعاء في أكبر تراجع ليوم واحد منذ 19 أغسطس آب.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1945.40 دولار.

وقال إليا سبيفاك محلل سوق الصرف لدى ديلي فيكس “الذهب يتتبع تحركات الدولار بشكل عكسي... وجزء من السبب هو أن الذهب لم يستفد بقدر كبير بعد ندوة جاكسون هول فيما تبدو الشهية للمخاطرة قوية”.وأضاف “على الرغم من النمو الإيجابي، فإن الاقتصاد بوجه عام ما زال شديد الضعف بالقيمة المطلقة ومن المتوقع أن تظل البنوك المركزية تميل إلى التيسير النقفدي، مما يدعم الذهب”.

وارتفع مؤشر الدولار للجلسة الثالثة على التوالي مقابل منافسيه، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وتسببت بيانات تُظهر استمرار تعافي قطاع الخدمات الصيني واحتمال تقديم تحفيز إضافي في الولايات المتحدة في تحسن الشهية للمخاطرة.وربح الذهب نحو 28 بالمئة منذ بداية العام بدعم من سياسة نقدية شديدة التيسير تبنتها كبرى البنوك المركزية للحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي كوفيد-19.

ويترقب المستثمرون حاليا تقرير إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره في وقت لاحق من يوم الخميس وكذلك أرقام الوظائف الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة، بحثا عن اتجاه مستقبلا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9 بالمئة إلى 27.25 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 905.22 دولار وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2246.53 دولار.(رويترز)