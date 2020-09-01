مصرف الإمارات المركزي يعيد ضخ 15.86 مليار درهم في البنوك خلال يونيو

وتأتي عودة المصرف المركزي الى ضخ السيولة في البنوك بعدما لجأ خلال شهري ابريل ومايو من العام الجاري إلى سحب الفائض منها والتي تزامنت مع خطة الدعم الاقتصادي التي أقرها للجهاز المصرفي بحسب وكالة الانباء الاماراتية وام .

وتظهر احصائيات المصرف المركزي أن عودته إلى ضخ السيولة أسهمت في انخفاض إجمالي رصيده من شهادات الإيداع مع نهاية شهر يونيو الى مستوى 178.47 مليار درهم بالمقارنة مع 194.33 مليار درهم في مايو الذي سبق.

وتعد شهادات الإيداع بكونها أحد أدوات إدارة السياسة النقدية في دولة الإمارات والتي يتولى المصرف المركزي تنفيذها وتستهدف ضبط حركة النقد في السوق وعلى نحو يخدم الاقتصاد الوطني.

وكانت حركة المؤشر الخاص برصيد المصرف المركزي من شهادات الايداع شهد تذبذبا منذ بداية العام الجاري حيث بلغ الرصيد 156.3 مليار درهم تقريبا في شهر يناير بعدما وصل إلى 160.1 مليار درهم في ديسمبر من العام 2019.

وخلال شهر فبراير من العام الجاري ارتفع الرصيد إلى 164 مليار درهم قبل أن ينخفض مرة أخرى في مارس إلى 144.6 مليار درهم، ثم يقفز بقوة إلى 198.77 مليار درهم في ابريل ويستقر عند 194.33 مليار درهم في مايو.