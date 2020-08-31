دبي تخطط لإصدار صكوك بالدولار، وأبو ظبي تجمع 5 مليارات من الصكوك



وأفادت مصادر مطلعة أن دبي تجري محادثات مع البنوك بشأن بيع محتمل لسندات إسلامية بالدولار ، في الوقت الذي تبحث فيه عن سبل لدعم ماليتها.







وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات خاصة. إن الإمارة أرسلت الأسبوع الماضي طلبًا لتقديم مقترحات لطرح صكوك مرجعية ، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي وقد تقرر دبي عدم الاستفادة من السوق.

وامتنع متحدث باسم دائرة المالية في دبي عن التعليق.

وباعت أبوظبي سندات في 3 شرائح بقيمة 5 مليارات دولار، لأجل ثلاث سنوات وعشر سنوات ونصف السنة و50 عاما. وسندات مدتها 10 سنوات ونصف السنة بقيمة 1.5 مليار دولار مع عائد يزيد 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية. وسندات مدتها 50 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار مع عائد عند 2.7%.