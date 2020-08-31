السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تمويل بقيمة 9 مليارات ريال

وقعت الشركة السعودية للكهرباء يوم الأربعاء الماضي اتفاقية تمويل مشترك محلي بقيمة 9 مليارات ريال سعودي (ما يعادل 2.4 مليار دولار أمريكي)، مع سبعة بنوك محلية كبرى.

وتنص الاتفاقية على تمويل متوسط الأجل لسبع سنوات، من كل من البنك الأهلي التجاري، وبنك البلاد، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني.

أوضح فهد السديري، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، "إن «السعودية للكهرباء» تقدم الخدمة الكهربائية إلى قاعدة مشتركين متنامية تقارب حاليا 9.8 ملايين مشترك بالمملكة، وتعمل الشركة باستمرار على

تحسين الكفاءة التشغيلية وإحداث قفزة نوعية في أتمتة أعمالها وتحسين خدمات المشتركين".

وأوضح السديري أن هذا التمويل جاء كجزء من :" خطة الشركة لتمويل أغراضها العامة ومشاريعها الرأسمالية، ومن أهمها مشروع العدادات الذكية وتحسين موثوقية الشبكة وربط مشاريع جديدة، وكما أنه سيمدد من متوسط مدى الاستحقاق لمزيج التمويل بالشركة ويتوقع أن ينعكس إيجابيا على خفض المتوسط المرجح لتكلفة التمويل لدينا."