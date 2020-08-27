بنك البحرين والكويت يدرس الاستحواذ على بنك الإثمار

وستخضع مبادرة الاستحواذ إن تم التوصل إليها لموافقة المساهمين والجهات الرقابية والتنظيمية، وهي لا تزال في مراحلها الأولية وتتطلب استكمال التقييمات لكلا الطرفين.



ويتوقع من الاستحواذ تحقيق نمو كبير في أنشطة بنك البحرين والكويت واضافة خدمات شاملة من الحلول المصرفية الاسلامية التي ستكون مكملة لخدماته الحالية. كما سيؤدي هذا الى تعزيز مكانة بنك الاثمار للاستفادة من الفرص المتاحة للنمو.

وسيتم الاعلان عن تفاصيل المباحثات عقب استكمال المراحل الضرورية والحصول على الموافقات اللازمة. وقد أصدر رئيس مجلس الادارة في كل من المؤسستين بيانا حول هذه المبادرة.

وقال مراد علي مراد رئيس مجلس ادارة بنك البحرين والكويت "أن بنك البحرين والكويت يمتلك سجلا متميزا من الريادة والانجازات ويلعب دورا هاما في القطاع المصرفي في مملكة البحرين. وكجزء من استراتيجيته الهادفة الى التوسع وتنويع خدماته، بادر البنك للبحث عن فرص مناسبة خاصة في مجال الصيرفة الاسلامية. وقد بدا بنك الاثمار مناسبا، وعليه تم اجراء محادثات أولية للاستحواذ ونحن نتطلع لدراسة التنفيذ".

ومن جهته صرح رئيس مجلس ادارة الاثمار القابضة، الأمير عمرو الفيصل: "ان بنك الاثمار، وهو بنك تجزئة اسلامي رائد، لعب دورا رائدا في تأسيس وتطوير الصيرفة الاسلامية في المنطقة. كما أن بنك الاثمار، وهو شركة تابعة بالكامل للاثمار القابضة، يواصل نموه ويتميز بقدرته على الصمود من خلال الاستثمار في المستقبل وأداء دور هام في المجتمع. وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية الاثمار القابضة التي تهدف الى تعزيز وزيادة قيمة حقوق المساهمين في مجموعة الاثمار، ونحن نتطلع لتنفيذ هذه الخطة".