"بنك التنمية" يرفع الحد الأعلى لراتب المقترض ويطلق تمويل الأعمال الحرة

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، قبل ساعات، عن تحديث للقروض الاجتماعية، تضمنت رفع الحد الأعلى لراتب المقترض إلى 12500 ريال بدلاً من 10 آلاف. الحد الأعلى لقيمة التمويل هو (60,000) ريال، على أن تحدد القيمة في ضوء احتياج طالب التمويل ومقدرته على السداد. و أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن إطلاقه مؤخراً منتج (نفاذ) كأول منتج تمويلي متخصص لتمويل الأعمال الحرة، ضمن مبادرات البنك، وبمبلغ تمويلي يصل إلى 150 ألف ريال، مستهدفاً تمويل المواطنين من ممارسي الأعمال الحرة وذوي الحرف والمهارات المتخصصة، وذلك برفع فئة عملائه من العاطلين عن العمل، والموظفين ممن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال.

ومن التحديثات التي أجراها البنك أن التعريفات الواردة توضح بأن تمويل الزواج‫: هو برنامج التمويل المخصص لمساعدة الزوج في تخفيف أعباء الزواج‫. فيما تمويل الأسرة‫: هو برنامج التمويل المخصص لرب الأسرة أو عائلها لتلبية احتياجات ضرورية للأسرة‫.

وتمويل الترميم‫: هو برنامج التمويل المخصص لإعادة تجديد أو صيانة أو إصلاح العيوب الإنشائية أو الطارئة أو لغرض الإضافات أو التعديلات الضرورية للمنازل السكنية الخاصة‫.