أكثر من ملياري دولار بالخطأ في رصيد متعامل في بنك أوف أمريكا وسيتي بنك يعجز عن استرداد مبالغ حولها بالخطأ

فتح أحد المتعاملين مع بنك أو أمريكا Bank of America Corp في ماساتشوستس حسابه في تطبيق الجوال ليجد تحويلا نقديا بقيمة 2.45 مليار دولار.

ويتبين للمتعامل مع البنك بليز أغيري لاحقا أن هناك خطأ في رصيده، ويأتي بعد أن تصدر العناوين حادث مشابه من سيتي جروب مع تحويل بطريق الخطأ لحوالي 900 مليون دولار إلى مجموعة من المقرضين ،

وزعم بيل هالدين المتحدث باسم بنك أوف أمريكا إن المبلغ لم يتم تحويله فعلا، وقال: "كان هذا خطأ في طريقة عرض الرصيد وليس أكثر من ذلك ولقد تم تصحيحه".

وكان المتعامل وهو الطبيب النفسي بليز أغيري ، الذي اعتقد في البداية أن بنك أوف أمريكا سيكتشف الخطأ نفسه. لم يحدث ذلك ، وتواصل مع مدير العلاقات للاستعلام عن الأموال الغامضة التي تظهر في حسابته عندما تحقق عبر الإنترنت ومن خلال تطبيق الهاتف الجوال لديه، هذا الأسبوع.

https://t.co/3k6YPYhTRj My fifteen minutes of insane wealth! Sorry followers can’t share — Blaise Aguirre (@blaisemd) August 21, 2020

وبعد أن اتصلت بلومبيرغ للاستفسار عن الموضوع قام البنك بإصلاح المشكلة فيي حساب أغيري مع بنك ميريل لينش.

ونشر الطبيب النفسي لمتابعيه على تويتر صورة رصيده الجديد ممازحا بالقول إنه سيقدم العلاج النفسي مجانا للجميع!

لكن الأمر لم يكن بتلك السهولة مع محاولة سيتي بنك تصويب خطأ في التحويل بصفتها وكيل إداري على قرض لشركة ريفلون لمستحضرات التجميل Revlon Inc. ولم تتمكن مجموعة ستي بنك جروب من تسوية المدفوعات الخاطئة المرسلة إلى مقرضي مستحضرات التجميل العملاقة. ففي حين أن بعضهم أعاد الأموال طواعية ، دخل البنك في معركة قانونية مريرة مع صناديق التحوط بما في ذلك Brigade Capital Management و HPS Investment Partners ، التي لاتزال ترفض إعادة المدفوعات.

في بنك أوف أمريكا ، لم تكن الحادثة التي بلغ خطأ التحويل فيها مليارات من الدولارات أول حادث يتعلق بحسابات العملاء. في وقت سابق من هذا الشهر ، واجه البنك مشكلة عرض مؤقتة تسببت في ظهور أرصدة بعض عملاء الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول لأرقام غير دقيقة. لكن ذلك كان مختلفا فقد أصبحت حساباتهم تظهر أرصدة صفرية بلا أي دولار.

يذكر أن حوادث مشابهة وقعت سابقا مثل ما حدث مع روبرت فريدركينغ الذي تلقى من صديقة له أرسلت بطريق الخطأ عدة ملايين من الدولارات بعد أن عادت إلى الولايات المتحدة قادمة من المملكة العربية السعودية بحسب بي بي سي. وقد تلقى مكالمة من البنك، سؤل فيها عما إذا كان يتوقع حوالة من السعودية، فرد بالإيجاب. ثم بعد لحظة صمت، طلب منه المتصل أن يراجع فرع البنك الذي يحتفظ فيه بحسابه.

ويضيف فريدريك قائلاً: "لما وصلت إلى البنك، سألوه كم على وجه التقريب يتوقع أن يكون المبلغ الذي تم تحويله، وعندما كان الرقم الذي ذكره أقل بكثير من مليون دولار، قالوا له إنه تلقى حوالة ألكترونية بمبلغ ستة ملايين دولار.