أكثر من ملياري دولار بالخطأ في رصيد متعامل في بنك أوف أمريكا وسيتي بنك يعجز عن استرداد مبالغ حولها بالخطأ

فتح أحد المتعاملين مع بنك أو أمريكا Bank of America Corp في ماساتشوستس حسابه في تطبيق الجوال ليجد تحويلا نقديا بقيمة 2.45 مليار دولار.

ويتبين للمتعامل مع البنك بليز أغيري لاحقا أن هناك خطأ في رصيده، ويأتي بعد أن تصدر العناوين حادث مشابه من سيتي جروب مع تحويل بطريق الخطأ لحوالي 900 مليون دولار إلى مجموعة من المقرضين ،

وزعم بيل هالدين المتحدث باسم بنك أوف أمريكا إن المبلغ لم يتم تحويله فعلا، وقال: "كان هذا خطأ في طريقة عرض الرصيد وليس أكثر من ذلك ولقد تم تصحيحه".

وكان المتعامل وهو الطبيب النفسي بليز أغيري ، الذي اعتقد في البداية أن بنك أوف أمريكا سيكتشف الخطأ نفسه. لم يحدث ذلك ، وتواصل مع مدير العلاقات للاستعلام عن الأموال الغامضة التي تظهر في حسابته عندما تحقق عبر الإنترنت ومن خلال تطبيق الهاتف الجوال لديه، هذا الأسبوع.

https://t.co/3k6YPYhTRj My fifteen minutes of insane wealth! Sorry followers can’t share — Blaise Aguirre (@blaisemd) August 21, 2020