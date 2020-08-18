تراجع إيرادات نتورك إنترناشيونال في الشرق الأوسط بنسبة 15.3%

نتورك إنترناشيونال الإماراتية تكشف عن تراجع إيراداتها في الشرق الأوسط بنسبة 15.3% خلال النصف الأول من العام





سجلت نتورك إنترناشيونال، المزودة لحلول الدفع والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، انخفاضاً بنسبة 15.3% في إيراداتها في الشرق الأوسط خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وذلك نتيجة إجراءات الإغلاق للحد من انتشار كوفيد-19 وتدني مستويات إنفاق العملاء.

ففي أفريقيا، تراجعت الإيرادات بنسبة 10.5% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الحالي، كما تراجع إجمالي إيرادات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 11.9%،

مما أدى إلى خسائر بقيمة 150 ألف دولار خلال هذه الفترة. وتعكس هذه الأرقام أرباحاً متدنية، إلى جانب شطب 6.7 مليون دولار من ديون رأس المال المتعلقة بمرحلة سابقة من الاقتراض.

وفي هذا الصدد، قال سيمون هاسلام، الرئيس التنفيذي لشركة نتورك إنترناشيونال: "توجب علينا التركيز على الكثير من الأمور خلال هذه الفترة، لمننا واصلنا منح الأولوية لدعم عملائنا وزملائنا في تجاوز التحديات التي فرضها انتشار كوفيد-19.

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة أثرت وستؤثر على الأداء المالي على المدى القصير؛ إلا أننا نمتلك ميزانية قوية وسيولة كافية".

ووفقاً لتصريحات الشركة، عادت وتيرة التعاقدات مع التجار في نقاط البيع إلى مستويات ما قبل كوفيد-19، إذ انضم حوالي 950 تاجر جديد منذ بداية 2020.

كما شهدت الشركة نمواً ملحوظاً في الدفع الإلكتروني خلال الربع الثاني، تزامناً مع تزايد حجم التجارة الإلكترونية بواقع 45% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي. في حين حافظت معدلات النمو على ارتفاعها بواقع 61% خلال شهر يوليو.

وأعلنت الشركة في شهر يوليو عن عزمها الاستحواذ على دي بي أو جروب الأفريقية، المتخصصة بوسائل الدفع القائمة على التكنولوجيا، مقابل 288 مليون دولار أمريكي.

ومن شأن هذا الاستحواذ ترسيخ حضور نتورك في أفريقيا، وإتاحة إمكانية التواصل المباشر مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من التجار.

كما كشفت الشركة في شهر يوليو عن عزمها المضي قدماً بخططها للتوسع في المملكة العربية السعودية فور تخفيف القيود على الحركة فيها.



وحول هذه النقطة، أوضح هاسلام قائلاً: "نحن متحمسون للغاية لفكرة الاستحواذ على مجموعة دي بي أو، منصة التجارة الرائدة سريعة النمو في أفريقيا؛ حيث تسهم هذه الخطوة في توسيع إمكانياتنا في مجال أساليب الدفع عبر الإنترنت والهواتف الذكية، وإتاحة إمكانية التواصل المباشر مع مجموعة كبيرة من التجار، وتسريع وتيرة نمونا.

كما نتطلع إلى اغتنام عدد من الفرص الأخرى، سواء بدخول السوق السعودية أو عبر شراكتنا الاستراتيجية مع ماستر كارد أو بإقناع البنوك بمنحنا عقوداً ضخمة للتوريد من مصادر خارجية. وبناءً عليه، فنحن نُحرز تقدماً ممتازاً، ولدينا ثقة كبيرة بمقومات هذا القطاع".