فيتش تخفض تصنيف سلطنة عُمان إلى '‭BB‬-' مع نظرة مستقبلية سلبية





تعزو الخفض والنظرة المستقبلية السلبية إلى استمرار تآكل الأوضاع المالية الداخلية والخارجية.

تقول إنها تتوقع أن يتواصل ضعف الميزانية العمومية والميزان الخارجي لسلطنة عمان بعد 2020 وإن كان بوتيرة أبطأ.

تتوقع أن تتعين تلبية أكثر من نصف احتياجات تمويل حكومة عُمان بالاستدانة من الخارج.

تقول إن الركود في الاقتصاد غير النفطي الناجم عن إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا سيقوض ضبط الأوضاع المالية في 2020.