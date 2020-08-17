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الأثنين 17 أغسطس 2020 06:00 م

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فيتش تخفض تصنيف سلطنة عُمان إلى '‭BB‬-' مع نظرة مستقبلية سلبية

(رويترز) - فيتش:تخفض التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى ’‭‭‭BB‬‬‬-’ مع نظرة مستقبلية سلبية.تقول إنها تتوقع عجزا ماليا لسلطنة عُمان عند نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

فيتش تخفض تصنيف سلطنة عُمان إلى '‭BB‬-' مع نظرة مستقبلية سلبية


تعزو الخفض والنظرة المستقبلية السلبية إلى استمرار تآكل الأوضاع المالية الداخلية والخارجية.

تقول إنها تتوقع أن يتواصل ضعف الميزانية العمومية والميزان الخارجي لسلطنة عمان بعد 2020 وإن كان بوتيرة أبطأ.

تتوقع أن تتعين تلبية أكثر من نصف احتياجات تمويل حكومة عُمان بالاستدانة من الخارج.

تقول إن الركود في الاقتصاد غير النفطي الناجم عن إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا سيقوض ضبط الأوضاع المالية في 2020.

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