استقالة شيتي مؤسس فينابلر للمدفوعات من منصب الرئيس المشارك

يأتي هذا بعد شهر تقريبا على اختيار المجموعة لمكتب المحاماة سكادن للتحقيق في أي مخالفات قديمة محتملة داخل المجموعة وأي سوء تصرف في أصولها.‭‭‭ ‬‬‬وحذرت فينابلر في وقت سابق من احتمال إعلان إفلاسها بحسب رويترز.

مجموعة فينابلر التي كانت المدرجة في لندن سبق أن أعلنت في ابريل الماضي أن متاعب مالية تسببت بتكبدها 1.3 مليار دولار من الديون.

وجرى تعيين شركة المحاماة سكادن للتحقيق في أي انتهاكات سابقة محتملة داخل المجموعة وأي اختلاس لأصول فنابلر التي حذرت في وقت سابق من احتمال إعلان إفلاسها.

شيتي ، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة إن إم سي الصحية المتعثرة ، يمتلك 66 في المائة من الأسهم في فنابلر.

وفي الوقت نفسه ، تحركت السلطات الضريبية في المملكة المتحدة لتعليق ترخيص أعمال لشركتين تابعتين لشركة فنابلر، وهما الإمارات للصرافة في المملكة المتحدة المحدودة و إكسبرس موني Xpress Money Services Ltd.



تم تخفيض مرتبة فنابلرمن مؤشر FTSE 250 بلندن في مارس ، وهي خطوة عزتها الشركة لجائحة فيروس كورونا والهجمات الإلكترونية على أعمال شركة الصرف الأجنبي التابعة لها ترافلكس.