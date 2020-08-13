بنك الإمارات دبي الوطني يتباحث حول الاستحواذ على البنك اللبناني «بلوم» في مصر بعد انفجار بيروت

يجري بنك الإمارات دبي الوطني مباحثات لشراء الفرع المصري من البنك اللبناني بنك بلوم مصر، بعد إعلان بنك لبنان والمهجر، أحد أكبر بنوك لبنان، اعتزام بيعه عقب انفجار مرفأ بيروت لمراجعة استراتيجيته في العمل.

وأشار بيان من بنك الإمارات دبي الوطني أن المفاوضات لا تزال جارية دون أن يعني ذلك أن الاستحواذ سيتم.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة إن بنك الإمارات دبي الوطني عيّن سي أي كابيتال مستشاراً مالياً له في عملية الاستحواذ، فيما كلف لبنان والمهجر المجموعة المالية هيرمس مستشاراً لنفس الصفقة.

ولفت لبنان والمهجر في بيان إلى موافقة البنك المركزي المصري على البدء في عملية الفحص النافي للجهالة.

وأن إتمام عملية البيع سيكون متوقفاً على الحصول على موافقة مجلس إدارة بنك لبنان المهجر، والموافقة النهائية من البنك المركزي المصري، وبما يكفل الحفاظ على سرية البيانات وحقوق عملاء بنك بلوم مصر والعاملين به، وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة.