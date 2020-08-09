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الأحد 9 أغسطس 2020 08:30 م

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بنك الإمارات دبي الوطني يعتذر عن عطل أوقف خدماته

الإمارات دبي الوطني يتوقع عودة خدماته الرقمية سريعاً

بنك الإمارات دبي الوطني يعتذر عن عطل أوقف خدماته

اعتذر بنك الإمارات دبي الوطني عن خلل أدى إلى توقف خدمات البنك خلال العطلة الأسبوعية وأشار البنك باعتذار إلى الاسف "على التأخير والإزعاج الذي تسببت به عملية ترقية أنظمتنا المصرفية الرئيسية بهدف توفير تجربة مصرفية أفضل وأكثر أماناً. قد تمكن فريقنا من رصد المشاكل، ويعمل جاهداً على إيجاد الحلول المناسبة بأسرع وقت ممكن."

وأضاف البنك في بيانه بالقول:" وفي هذه الأثناء، يمكن لعملائنا مواصلة استخدام بطاقات الخصم المباشر والائتمان الصادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني لإجراء السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي التابعة لنا وإجراء المدفوعات في جميع المتاجر ومواقع التسوق الإلكتروني، ويسعدنا استقبالهم في فروعنا التي تواصل عملها كالمعتاد لتلبية احتياجاتهم المصرفية. ونغتنم هذه الفرصة لنتقدم لجميع عملائنا بخالص الشكر والتقدير على حسن صبرهم بينما نعمل على استعادة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وعلى الهواتف المتحركة لتعود بالكامل إلى عملها قريباً دون أية انقطاعات."

وسبف أن نوه البنك أرسل لمتعامليه برسالة الأربعاء الماضي عن توقف الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق البنك من الساعة 2 صباحاً حتى 11 ليلاً وذلك يوم الجمعة 7 أغسطس، لكن التوقف طال حتى اللحظة.

وأكد البيان أن المتعاملين سيتمكنون من مواصلة استخدام بطاقات الخصم المباشر والائتمان الصادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني للقيام بعمليات السحب النقدية بصورة اعتيادية.

 

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