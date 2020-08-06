البنك الدولي يقول إنه مستعد لتعبئة تمويل من أجل تعافي لبنان بعد الانفجار

وقال البنك الدولي في بيان إنه ”سيكون على استعداد أيضا لإعادة برمجة الموارد الحالية واستكشاف تمويل إضافي لدعم إعادة بناء الحياة ومصادر الرزق للناس الذين تأثروا بهذه الكارثة.“

يذكر أن محافظ بيروت مروان عبود أكد في مقابلة أجرتها معه قناة الحدث التلفزيونية يوم الأربعاء إن إجمالي الخسائر الناجمة عن الانفجار قد تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار، موضحا أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة.

وقال البنك الدولي يوم الأربعاء إنه مستعد لتقييم الأضرار والاحتياجات في لبنان بعد الانفجار المدمر وسوف يعمل لحشد التمويل العام والخاص لإعادة الإعمار والتعافي.

لكن لم يتضح أيضا ما إذا كانت الكارثة ستؤثر على مفاوضات لبنان الصعبة مع صندوق النقد الدولي.