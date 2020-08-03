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الأثنين 3 Aug 2020 11:45 ص

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أرباح أكبر بنك أوروبي تنخفض بـ 65% وتسريع عمليات التسريح لتشمل 35000 من موظفيه حول العالم

هوت أرباح أكبر بنك أوروبي إلى 4.3 مليار دولار هذا العام بعد أن وصلت إلى 12.4 مليار دولار للنصف الأول من 2019 ، و حذر اتش.اس.بي.سي، أكبر بنوك أوروبا، من تزايد مصاعب سداد القروض بسبب جائحة كورونا مما دفع بأسهم القطاع المصرفي الأوروبي للانخفاض

أرباح أكبر بنك أوروبي تنخفض بـ 65% وتسريع عمليات التسريح لتشمل 35000 من موظفيه حول العالم
أرباح أكبر بنك أوروبي تنخفض بـ 65% وتسريع عمليات التسريح لتشمل 35000 من موظفيه حول العالم

نقلت صحيفة الغادريان اعلان بنك اتش اس بي سي اليوم الاثنين نيته تسريع خططه لتسريح 35 ألف من موظفيه حول العالم حيث يحقق البنك معظم أرباحه في الصين وهونغ كونغ. وانخفضت ارباح البنك بأكثر من 80^ في الربع الثاني من العام الحالي لتنزل إلى مستوى 1.1 مليار دولار بعد أن كانت 6.2 مليار دولار في ذات الفترة العام الماضي.

ويتعرض البنك لانتقادات لدعمه قوانين الصين في هونغ كونغ فيما تهاجم الصين البنك حول دوره المزعوم في اعتقال مديرة في شركة هواوي.

 

وقال الرئيس التنفيذي نويل كوين في بيان مصاحب لإعلان الأرباح أمس الأحد أن البنك “تأثر بجائحة كوفيد 19 ، وانخفاض أسعار الفائدة ، وزيادة المخاطر الجيوسياسية ، وارتفاع مستويات تقلبات السوق”.

كما أشار إلى التوترات بين الولايات المتحدة والصين باعتبارها تحديًا يتعين على البنك إدارته على المدى الطويل.

وأضاف “التوترات الحالية بين الصين والولايات المتحدة تخلق حتما مواقف صعبة لمنظمة لها بصمة إتش إس بي سي”.

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