مسلح يقتل نجل قاضية اتحادية أمريكية تتولى قضية مرتبطة بـ دويتشة بنك وجيفري ايبستين

وقام زوج القاضية بفتح الباب بعد أن تبين له أن موظف توصيل من شركة فيديكس يقف أمام المنزل، وعاجله المهاجم بعدة طلقات نارية بعد فتح الباب وحين جاء ابنه لمعرفة ما يجري فأرداه المسلح قتلا بالرصاص، فيما كانت القاضية في قبو المنزل، ولم تذكر السلطات إن الحادث مرتبط بعمل القاضية التي تولت مؤخرا قضية ترتبط بجيفري ايبستين.



وأضافت التقارير أن نجل القاضية (20 عاما) لقي حتفه في حين يرقد الزوج في حالة حرجة بعد الكمين الذي وقع مساء الأحد في بلدة نورث برونزويك.

وقالت محطة "إيه.بي.سي" نقلا عن عدة مصادر في سلطات إنفاذ القانون إن معلومات أولية توفرت لدى المحققين بأن شخصا كان يرتدي زي سائق في شركة "فيديكس" لتوصيل البريد السريع وصل إلى منزل الأسرة في نورث برونزويك في نحو الساعة الخامسة مساء. وأضافت أن مشتبها به "لا يزال طليقا".

ويقاضي مستثمرون دويتشه بنك ورئيسه التنفيذي عقب غرامة تتعلق بقضية إبستين الذي تعامل معه البنك لسنوات امتدت من 2013 حتى 2018 دون التحقق من ارتكابه جرائم مالية بتحويلات أموال دفعت بطريقة غير شرعية مما كبد البنك خسائر بسبب عدم امتثاله لقواعد مكافحة غسيل الاموال ومنع النشاطات الاجرامية بحسب رويترز. ويقاضي مستثمرون دويتشه بنك ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك كريستيان سوينج، متهمين البنك بتقديم بيانات زائفة ومضللة قبل أن يوافق على دفع غرامة تبلغ 150 مليون دولار في مخالفات ترتبط برجل الأعمال سيء السمعة جيفري إبستين.

أقيمت الدعوى يوم الأربعاء أمام المحكمة الأمريكية الجزئية في نيوارك بولاية نيوجيرزي، ويطالب المدعون فيها بتعويضات غير محددة.

وتقول أوراق الدعوى إن المساهمين تكبدوا خسائر مالية بسبب تعاملات دويتشه بنك مع إبستين، الوارد اسمه في عشرات من قضايا التحرش الجنسي. وقد توفي في أغسطس آب الماضي عن 66 عاما حيث عُثر عليه مشنوقا داخل سجن في منهاتن.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن المسؤولون التنظيميون في نيويورك أن دويتشه بنك سيدفع غرامة عن ”مخالفات عدم امتثال كبيرة“ فيما يتعلق بإبستين وقضيتين أخريين منفصلتين.

أحجم دويتشه عن التعليق بشأن القضية. وفي الأسبوع الماضي، قال البنك إن التسوية أظهرت ”مدى أهمية مواصلة الاستثمار في آليات المراقبة لدينا وتحسين قدرتنا على مكافحة الجرائم المالية“.

ومن بين المدعى عليهم أيضا في القضية المدير المالي للبنك جيمس فون مولتكه والرئيس التنفيذي السابق جون كريان.

أما الطرف المدعي فيدعى علي كريمي، مقيم في كونيتيكت، بحسب وثائق المحكمة.