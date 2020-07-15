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الأربعاء 15 Jul 2020 10:00 م

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بلدية الشارقة تعلن إيقاف التعامل بالعملات النقدية اعتباراً من اليوم

أعلنت بلدية مدينة الشارقة، عن إيقاف التعامل بالعملات النقدية لجميع معاملات رسوم «الإيرادات والمخالفات» التابعة لها، اعتباراً من اليوم، ضمن جهودها في تحديث وتطوير منظومة عملها باستمرار، حيث يشمل إيقاف التعامل بالعملات النقدية لرسوم الإيرادات والمخالفات فقط، في حين يبقى العمل بنظام الأمانات، كما هو معمول به سابقاً، مع بنك دبي التجاري.

بلدية الشارقة تعلن إيقاف التعامل بالعملات النقدية اعتباراً من اليوم


وأوضحت البلدية أن لها وسائل عديدة لسداد رسوم الإيرادات والمخالفات، بعد توقف استخدام العملات النقدية، تشمل بطاقة «تحصيل»، والتي يمكن الحصول عليها وسداد رسومها من خلال الهاتف الذكي، وكذلك توفير خيار الدفع باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية، حيث يمكن للمتعامل شحنها برصيد من قبل البنك الذي يتعامل معه، أو من خلال بطاقات الائتمان «الدائنة والمدينة»، عبر أجهزة الدفع، أو شبكة الإنترنت، أو من خلال المحافظ الإلكترونية، أو الخصم المباشر من الحساب المصرفي، والذي يتم من خلال رابط يتم إرساله للمتعامل، لسداد رسوم الخدمة التي قام بالتقديم عليها.

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