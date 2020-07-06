نتورك إنترناشيونال تخطط للتوسع نحو السوق السعودية بعد جائحة كوفيد-19





أصدرت نتورك إنترناشيونال، الشركة المتخصصة بحلول الدفع والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، يوم الإثنين الماضي تقرير التجارة الذي أشارت فيه إلى خططها للتوسع نحو المملكة العربية السعودية بمجرد رفع القيود المرتبطة بمكافحة انتشار جائحة كوفيد-19.



ونوّهت الشركة المدرجة في بورصة لندن إلى أنها تعتزم استئناف عملية دخولها للسوق السعودية في أقرب وقت ممكن.



وجاء في التقرير: "تحافظ المملكة العربية السعودية على حضورها القوي في مجال تسريع الأعمال، حيث نعتقد بأن المملكة يمكن أن تصبح بمرور الزمن ثاني أضخم أسواقنا، وهو الأمر الذي يتطلب توظيف استثمار رأسمالي بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليون دولار أمريكي خلال فترة تتراوح بين 18-24 شهراً".



وتوقعت نتورك إنترناشيونال بأن يتراوح إجمالي إيراداتها خلال النصف الأول من العام بين 133 - 134 مليون دولار أمريكي، ما يؤكد الأداء الثابت للشركة خلال الربع الأول، وتحقيق زيادة بنسبة 23% في الإيرادات خلال الربع الثاني.

أما بالنسبة لنتائج السنة المالية 2020 بأكملها، فتشير توقعات الشركة إلى تراجع عائداتها بنسبة تتراوح بين 17-20% سنوياً. وفي منطقة الشرق الأوسط، تتوقع نتورك إنترناشيونال حدوث انتعاش تدريجي في الإنفاق المحلي خلال النصف الثاني من العام، ولكن مع إحراز عائدات قليلة من الإنفاق العالمي.

علاوة على ذلك، أشارت الشركة إلى تحقيق نمو سنوي بنسبة 45% في حجم التجارة الإلكترونية - باستثناء الجهات الحكومية وشركات الطيران - خلال الربع الثاني من العام.

وفي هذا السياق، قال سايمون هاسلم، الرئيس التنفيذي لشركة نتورك إنترناشيونال: "نواصل التركيز على دعم عملائنا وزملائنا في هذه المرحلة الاستثنائية.

وعلى الرغم من التوقف قصير الأمد للأعمال نتيجة لجائحة كوفيد-19، فقد حالفنا الحظ للعمل في أسواق مدفوعات رقمية مستقلة عن بعضها وذات نمو مرتفع، والتي نشهد فيها تسارعاً في النمو نحو التوجهات الأساسية للقطاع، وتوفر فرصاً مهمة على المدى الطويل. ونحن على ثقة تامة بقوة أساسيات القطاع وبنهجنا الاستراتيجي، والذي سيحافظ على ثباته دون أدنى شك".