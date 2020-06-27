قفزة بـ 55٪ في استخدام الخدمات الإلكترونية لمصرف الشارقة الإسلامي





وقال وليد العمودي، رئيس الخدمات المصرفية الرقمية في مصرف الشارقة الإسلامي: إن الابتكار التقني واعتماد أحدث الحلول الرقمية كانت دائماً على رأس أولوياتنا، حيث قام المصرف خلال السنوات الأخيرة باستثمارات كبيرة في التقنيات الحديثة، وأطلق عدد من المنتجات الرقمية الخاصة بالخدمة الذاتية، الأمر الذي زاد من إقبال عملاء البنك على الإستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية والتطبيقات الذكية لاسيما خلال الفترة الاخيرة، بسبب الظروف الإستثنائية بما يخص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

وأضاف العمودي، أن إدخال المنصات الرقمية المتقدمة ساهم في خدمة عملائنا المميزين والتيسير عليهم في كافة الاجراءات والمعاملات البنكية، حيث شهد المصرف زيادة كبيرة بنسبة 100% في استخدام بعض الخدمات، منها خدمة "تيسير"، للحصول على الراتب بشكل مسبق وقبل موعد الصرف، إلى جانب طلبات تأجيل الأقساط.



ويعمل مصرف الشارقة الإسلامي أيضاً على تحديث أجهزة الصراف الآلي، حيث سيتم طرح حوالي 70 خدمة إضافية جديدة، لزيادة مستوى رضا العملاء، وتقديم تجربة مصرفية متميّزة لهم، إلى جانب تقليل الحاجة إلى زيارة الفروع، كون الأجهزة الجديدة تأتي مزودة ببرمجيات مبتكرة، وخدمات أكثر ذكاءً، والعديد من المميزات من بينها قدرة أعلى على سحب وإيداع الأموال، وإمكانية قراءة بطاقات التواصل قريب المدى (NFC) بالإضافة إلى قراءة البطاقات التقليدية، وإمكانية قراءة بطاقة الهوية الإماراتية والتحقق منها.

وتشمل قائمة خدمات الأجهزة فتح الحسابات، وإصدار البطاقات المصرفية، والكشوفات المصرفية بما في ذلك الحصول على كشف حساب باتباع خطوات بسيطة وسهلة، إضافة إلى فتح حساب جديد عن طريق تقديم المستندات التي سيتم مسحها ضوئيًا باستخدام جهاز قارىء البصمة لبطاقة الهوية، والتفاعل عبر الفيديو مع موظفي خدمة عملاء المصرف في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى، حيث تم تصميم هذه الأجهزة لتتيح أعلى درجات الخصوصية للعملاء.



ويوفر مصرف الشارقة الإسلامي باقة متكاملة من الخدمات الإلكترونية، سواءً من خلال الموقع الرسمي للمصرف www.SIB.ae أو من خلال التطبيق الذكي الخاص بالمصرف أو خدمات الدفع عبر "سامسونغ باي" أو أبل باي"، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد للعملاء دون الحاجة إلى زيارة الفروع.