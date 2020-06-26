اتفاقية لاندماج بنك سامبا المالية مع الأهلي التجاري

أشار بيان البنك على موقع تداول أن البنك الأهلي التجاري اتفاقاً أولياً للاندماج مع مجموعة سامبا المالية وينوي الطرفان الانتهاء من الدراسات اللازمة وتوقيع الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة -في حال توصلهما لاتفاق بشأنها-خلال أربعة أشهر من تاريخ هذا الإعلان

وفي حال إتمام العملية سيصبح ثاني اندماج في القطاع بعد اندماج البنك الأول والبنك السعودي البريطاني (ساب) في 16 يونيو (حزيران) 2019.

وتشير تقديرات المحللين، إلى أن الكيان الجديد سيولد بنكاً بإجمالي أصول تقارب 784 مليار ريال (209.625 مليار دولار)، ومجموع قروض تبلغ نحو425 مليار ريال (113.636 مليار دولار)، وإجمالي ودائع تبلغ نحو 533 مليار ريال (142.513 مليار دولار).

وأغلق سهم مجموعة سامبا المالية تعاملات الخميس (25 يونيو)، مرتفعاً بنسبة 4.1 في المئة عند سعر 23.94 ريال (6.38 دولار) قبل تعليق التداولات لجلسة واحدة قبيل إعلان الاتفاق.

وكان البنك الأهلي التجاري، الذي أغلقت أسهمه مستقرة عند 37.25 ريال (9.93 دولار)، تخلى عن خطط للاندماج مع بنك الرياض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.