مصرف كريدي سويس يعين رئيساً تنفيذياً جديداً لوحدة الأعمال المصرفية التجارية في السعودية



بلومبيرغ: كشفت مجموعة كريدي سويس عن تعيين السيد ماجد القويز رئيساً تنفيذياً لأعمالها المصرفية التجارية في المملكة العربية السعودية ليكون أول من يشغل هذا المنصب. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المصرف السويسري لتعزيز حضوره في المملكة، بحسب مصادر مطّلعة.



وأضافت المصادر أن القويز، الذي كان يشغل في السابق منصب المدير العام للخدمات المصرفية للشركات في مصرف الراجحي في المملكة، سيتولى مهامه الجديدة الشهر المقبل، في حين امتنع ممثل عن مصرف كريدي سويس عن التعليق حول خبر تعيين القويز.



ويحرص كريدي سويس على تنفيذ خططه التوسعية بعد حصوله على ترخيص مصرفي كامل في المملكة في أبريل 2019 في وقت تقوم فيه المملكة العربية السعودية الغنيّة بالنفط بتسريع عملية السماح لمزيد من البنوك العالمية بالعمل فيها. وإلى جانب الترخيص بممارسة الخدمات المصرفية التجارية، حصل المصرف على رخصة الخدمات المصرفية الاستثمارية التي يتولى السيد خالد الغامدي منصب الرئيس التنفيذي لها.



وعيّن المصرف الذي يتخذ من زيورخ مقراً له السيد وسام الفريحي رئيساً للخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال، كما عيّن السيد حازم شوقي من مجموعة جولدمان ساكس رئيساً للخدمات المصرفية الاستثمارية للشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.