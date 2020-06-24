بنك الامارات دبي الوطني يسرح 10% من موظفيه

نقلت تقارير أن بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في الإمارات، سيسرح قرابة 800 موظف لتلبية احتياجات قطاع الأعمال. وأعلن البنك إن الإجراء يهدف للوصول إلى الحجم المناسب من الموظفين، لتلبية احتياجات الأعمال المستقبلية المتوقعة.

وأشار مصدر لأريبيان بزنس أن عدد الموظفين قد يصل إلى 1200 فيما نقلت رويترز أن البنك سيسرح قرابة 10% من قواه العاملة

وقال متحدث باسم البنك، يوم الثلاثاء، إن التطورات الأخيرة كان لها تأثير كبير على الاقتصاد وقطاع الخدمات المالية، وكذلك المقرض نفسه، ما أدى إلى تغييرات في عملياته ومتطلبات التوظيف.

وصعد سهم البنك بنسبة 0.54 بالمائة، إلى سعر 9.15 درهم. ونفذ مستثمرو السوق صفقة واحدة على ألف سهم بقيمة 9.15 ألف درهم.



