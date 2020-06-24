موديز تخفض تصنيف عُمان السيادي للمرة الثانية هذا العام

بلومبرغ: خفضت وكالة "موديز" تصنيف عُمان السيادي للمرة الثانية هذا العام مع تراجع بيئة أسعار الخام مما يعزز احتمالات خفض عوائد السلطنة من النفط.

وخفضت وكالة "موديز" تصنيف عُمان السيادي من Ba2 إلى ‭Ba3‬، أي ثلاثة مستويات لدرجة دون مستوى الاستثمار وبدلت نظرتها لعُمان من مستقرة إلى سلبية، بفعل مخاطر متعلقة بسيولتها وانكشافها على المخاطر الخارجية بحسب بيان صدر أمس.

وفي مارس وضعت موديز عمان قيد المراجعة للتخفيض قائلاة إن قوة السلطنة المالية الضعيفة ستزيد الضغوط على أوضاعها المالية، ويتساوى تقييم موديز الآن مع إس أند بي غلوبال ريتنغ ودون مستوى تقييم فيتش بدرجةواحدة.





وغيرت الوكالة كذلك نظرتها لعُمان من مستقرة إلى سلبية، بفعل مخاطر متعلقة بسيولتها وانكشافها على المخاطر الخارجية.

وقالت إن انخفاض أسعار النفط في الأجل المتوسط سيزيد بشدة من ديون عمان وسيضعف تحملها للديون وأكدت أن تدابير ضبط أوضاع المالية العامة التي أعلنت عنها عمان في الآونة الأخيرة لتعويض إيرادات النفط المهدرة لن تكفي لخفض ديون السلطنة.

يعكس تخفيض التصنيف الاستنتاج أنه في بيئة أسعار النفط المنخفضة ، التي تفترض موديز أنها ستستمر على المدى المتوسط ​​، لا يحتمل أن تكون الحكومة قادرة على تعويض خسارة عائدات النفط بشكل كبير وتجنب التدهور الكبير والدائم في ديونها والقدرة على تحمل الديون مقاييس أو تراجع قدراتها المالية والعملات الأجنبية ”، بحسب البيان.



عدلت وكالة موديز افتراضات أسعار خام برنت لعامي 2020 و 2021 إلى متوسط ​​35 دولارًا للبرميل و 45 دولارًا على التوالي.

واعتبرت عمان ، أكبر دولة مصدرة للنفط خارج أوبك ، واحدة من أكثر الاقتصادات ضعفا في دول مجلس التعاون الخليجي الست حتى قبل الأزمة المزدوجة. وفي الوقت نفسه ، أعطتها حيادها الطويل الأمد بشأن القضايا الإقليمية والدولية هوية خاصة.

هذا العام ، قلصت عمان من ميزانيتها وأعلنت دعم السيولة في محاولة تخفيف صدمة جائحة كورونا . وقال أشخاص مطلعون على الأمر لبلومبرغ إنه جرى نقاش أيضًا حول إمكانية تلقي المساعدة المالية من دول مجاورة غنية.

وبحسب وكالة موديز ، لا يزال لدى دول الخليج القدرة على الوصول إلى مخزون قوي نسبيًا من احتياطيات المالية السائلة والعملات الأجنبية. ونطاقها لإبطاء وتيرة تدهور الميزانية العمومية ويمكن أن يتم من خلال تدابير الإنفاق والإيرادات وكذلك استعداد البلدان المجاورة لتقديم الدعم.