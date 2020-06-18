مصارف الإمارات تسحب 12 مليار دولار في شكل قروض بدون تكلفة

استفاد أكثر من 140,000 متعامل لدى البنوك الإماراتية من تسهيلات السيولة المقدمة في إطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة من البنك المركزي فضلا عن الدعم المقدم للمتعاملين خارج إطار تسهيلات السيولة المقدمة ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، والذي استفاد منه أكثر من 180,000 متعامل بتأجيل سداد ما إجماليه 8 مليار درهم إماراتي (2.2 مليار دولار) تقريباً.

و استفادت البنوك في الإمارات العربية المتحدة من قروض بتكلفة صفرية بقيمة 44 مليار درهم إماراتي (12 مليار دولار) لدعم أكثر من 140,000 متعامل في جميع أنحاء البلاد ويمثل ذلك ما يوازي 88% من مجموع تسهيلات السيولة التحفيزية البالغ قيمتها 50 مليار درهم والتي استحدثها البنك المركزي لاحتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف المصرف في بيان اليوم ، أن عدد البنوك التي استخدمت خطة الدعم الاقتصادي بلغ 26 بنكاً، منها 17 بنكاً سحبت 100% من التمويل الممنوح لها.

وبلغ إجمالي عدد العملاء المستفيدين من خطة الدعم أكثر من 140 ألف من تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة، بحسب البيان.

وأوضح البيان، أن مجلـس إدارة المصرف عقدَ اجتماعه السادس لسنة 2020 بواسطة الاتصال المرئي صباح الثلاثاء الماضي، برئاسة حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة.

وحضر الاجتماع عبد الرحمن صالح آل صالح، نائب رئيـس مجلس الإدارة، وعبدالحميد سعيد، المحافـظ، وأعضاء مجلـس الإدارة: يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى وخالد أحمد الطاير وعلي محمد المداوي الرميثي، كما حضر الاجتماع مجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.

واستعرض الاجتماع تفاصيل الدعم للعملاء خارج نطاق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 180 ألف مستفيد بتأجيل قروض تبلغ قيمتها الاجمالية حوالي ثمانية مليارات درهم.

وأحيط المجلس علما بجميع التدابير التي تم اعتمادها لمواجهة تداعيات وباء "كوفيد-19" من تسهيلات السيولة والإرشادات والتوجيهات الموجهة للبنوك لمساندة العملاء المتضررين.

واستعرض مجلس الإدارة تقارير حول مراقبة النظام المالي، واختبارات قدرة القطاع المصرفي في الدولة على تحمل الضغط والتطورات المالية الكلية.

هذا واسـتكمل المجلس مناقشــة الموضوعات المتبقية المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

تم الكشف في اجتماع الفيديو لمجلس إدارة المصرف المركزي عن استفادة 26 مصرفاً في المجمل لنسبة 88% من تسهيلات السيولة المطروحة مع سحب 17 مصرفاً لنسبة 100%. جرى إطلاق حزمة الدعم ضمن خطة بقيمة 100 مليار درهم إماراتي (27.2 مليار دولار) تتضمن 50 مليار درهم إماراتي (13.6 مليار دولار) في شكل أدوات دعم للسيولة النقدية عبر المصارف للمتعاملين المؤهلين الراغبين في تأجيل الاستحقاقات حتى 31 ديسمبر