بنك أوف أمريكا يشتري حصة في أكبر بنك إماراتي

لبنى حمدان- أريبيان بزنس: استحوذ بنك أوف أمريكا حصة في أكبر بنوك الإمارات، بنك الإمارات دبي الوطني لقاء قرابة 900 مليون درهم بحسب مصادر تحدثت لأريبيان بزنس.

ويعتقد أن بنك أوف امريكا قد اشترى قرابة 100 مليون سهم من أسهم بنك الإمارات دبي الوطني أي حصة 1.51 % من البنك

وكان بنك الإمارات دبي الوطني المدرج في سوق دبي المالي قد حقق أرباحا قياسية مع قيمة أصول بلغت 683 مليار درهم العام الماضي، حين أكمل البنك استحواذه على البنك التركي دينزيبنك الذي رفع حضور البنك إلى 13 بلدا وقاعدة زبائنه إلى 14 مليون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

يذكر أن البنكين يتبنيان تقنيات الذكاء الاصطناعي والمساعد الافتراضي مع اعتبار ايفا من بنك بنك الإمارات دبي الوطني الأول من نوعها في الشرق الأوسط، فيما تحقق المساعد إيريكا شعبية كبيرة مع الزبائن خلال جائحة كورونا.

وسبق أن أشار الذراع الاستثماري لبنك أوف أمريكا، وهو بنك أوف امريكا سكيورتيز، إلى سهم بنك الإمارات دبي الوطني بين أكبر عشرة رابحين بعد جائحة كورونا (كوفيد-19)، ما ينطوي على توصية بشراء السهم.

وقالت شركة السمسرة إن البنك في مركز جيد للاستفادة من التعافي بعد جائحة كوفيد بالنظر إلى تنامي الأنشطة الرقمية له في قطاعي الأفراد والمؤسسات.

وأشارت إلى أن برنامج استثمار بعدة مليارات من الدراهم نُفذ على عدة سنوات أفرز واحد من أكثر المنصات الرقمية تطورا في منطقة مجلس التعاون الخليجي مما سيتيح للبنك اقتناص حصة في السوق المحلية في الإمارات والمنافسة بفعالية على صعيد التكلفة في أسواق إقليمية أخرى.

كما أشارت الشركة إلى البنك الرقمي الوحيد التابع لبنك الإمارات دبي الوطني والذي يتعامل مع الأفراد (ليف)، كمثال رئيسي، إذ أنه البنك الأسرع نموا في الإمارات حاليا ومن المقرر أن ينطلق في أسواق أخرى في المنطقة بحسب صحيفة البيان.