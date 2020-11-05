احد اكبر المعارض الافتراضية لفنان تشكيلي بالعالم ينطلق اليوم في دبي

في الوقت الذي تستمر فيه الدول في جميع أنحاء العالم في كفاحها مع فيروس كورونا المستجد ، لا سيما مع دخول أجزاء كثيرة من دول العالم إلى ما يسمى بالموجة الثانية للوباء ، قررت الفنانة التشكيلية رويدا حكيم، تنظيم معرضاً افتراضياً كبيراً على الإنترنت ، وذلك بهدف اعطاء الأمل والإيجابية للناس في جميع أنحاء العالم، لا سيما أنها تعتبر مدينة دبي هي مدينة التفاؤل والإيجابية . سيبدا المعرض في ٥ نوفمبر حيث انه نفس التاريخ الذي اقامت به رويدا معرضها الاول في دبي بدار مزادات سوذبيز دبي ، حيث سيكون معرضا رقميًا على موقع مخصص خصيصًا للمشاهدة الافتراضية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي حتى يتمكن المشاهدون من الاستمتاع بنفس تجربة مشاهدة اللوحات كما لو كانوا موجودين بالمعرض جسديًا. وخلال شهر نوفمبر ، كما سيتم عرض لوحات مختارة من هذا المعرض في "رويدا إنتريورز غاليري" الواقع في أبراج بحيرات جميرا.تقول حكيم: "كان الدافع الرئيسي وراء إقامة هذا المعرض الافتراضي الواسع النطاق هو إرسال رسالة إلى جميع العالم مفادها أننا نستطيع تحقيق أهدافنا وأحلامنا في أي وقت". "سواء كان الأمر يتعلق بفيروس كورونا أو غيره من العوائق ، فنحن قادرون على تحقيق تطلعاتنا إذا اعتقدنا أننا نستطيع القيام بذلك برؤية وطريقة إيجابية."

تعمل حكيم بأسلوب تجريدي وتعبيري ، وتجمع أعمال حكيم بين الألوان النابضة بالحياة واستخدامها المميز لأوراق الذهب و المعادن الثمينة الاخرى .

، في هذا المعرض الافتراضي ، بعنوان HOPE (الأمل)، تستكشف حكيم الموضوعات المتعلقة بالإنسانية والتفاهم الثقافي والسلام وجمال الطبيعة و التفاول ، وعلى وجه التحديد ، الحاجة إلى إيجاد الإيجابية والاستمرار في الحلم حتى في خضم الاضطرابات والتحديات في هذه الأوقات الحالية.

سيتم عرض اللوحات التي تم إنشاؤها في مجموعة متنوعة من الأساليب ولكن دائمًا مع لمسة رويدا الخاصة من خلال دمج الأوراق الذهبية المميزة ، والتي تم صنعها على مدار السنوات العشر الماضية وتضم أعمالًا شهيرة مثل ليالي دبي والالوان الراقصة . سيشمل معرض حكيم الجديد Hope (الأمل) أعمالاً مثل الرومانسية ، التي تم رسمها خلال عام 2018 ، والتي تتميز بلوحة وردية زهرية دافئة بالكامل ، بالاضافة الى (My Garden 2020) ، تصور فيها سلسلة من الأشجار المطلية بأوراق خضراء في اطار ذهبي بأحجار شبه كريمة ، الرسائل الصامتة مجموعة مطلية بالأكريليك مع أوراق ذهبية على قماش ، مفتاح ذهبي ، مفتاح مطلي بورقة ذهبية على خلفية سوداء اضافة الى لوحة حالة حب و pyramid of gems التي كانت اول لوحتين تستخدم بهم احجار الالماس كجزء من لون اللوحة .

اللوحة التي ترمز إلى موضوع العرض ، وتسمى أيضًا Hope 2020) ، لوحة باللون الازرق مملوءة بزهور أزهار الكرز المرسومة بدقة ، ولكل منها لونها وشكلها المميزان ، مع وجود جبال ذهبية في الخلفية. تقول رويدا: "أحب هذا العمل لأنه ينقل شعورًا دافئًا جدًا بالسعادة و الامل فبعد الشتاء الطويل و العواصف تاتي ازهار الربيع لتتفتح و تبث البهجة و الفرح في نفوسنا. إستغرق الأمر ما يقارب من 6 أشهر للقيام بذلك ، وكان عليّ أن أفعل ذلك بأسلوب معقد للغاية ".

ومجموعة الكون ، وهي سلسلة من اللوحات تم إجراؤها في عام 2020 ، اللوحة الرئيسية ، والتي تحمل عنوان الكون أيضًا ، تتميز بلوحة تجريدية أكريليك كبيرة مع أوراق الذهب عيار 24 قيراطًا وأحجار الألماس الحقيقية والياقوت والزمرد ، في تكرار لجمال المجرات ونظامنا الشمسي. تُظهر الأعمال السابقة الأخرى ألواحًا غنية ومعبرة من الألوان، أحيانًا في شكل صفوف ملونة من المربعات وأحيانًا أخرى من خلال أشكال غير متبلورة غير محددة من الذهب عيار 24 قيراطًا. هناك أيضًا بركة و "إيجابية" تكشف عن العديد من الخطوط ذات الخط العربي عبر الكانفس المطلي مرة أخرى بورقة ذهبية و أكريليك.

ومن أبرز ما يميز المعرض، تنوع التقنيات التي تعرضها حكيم. في جبال الحب ، تمتد مجموعة من قمم الجبال المطلية بدقة بأوراق ذهبية عيار 24 قيراطًا إلى سماء الليل الرمادية والمليئة بالنجوم مستخدمة تقنية جديدة لاستخدامها اوراق الذهب. و توضح حكيم: "أردت تكرار مشهد شتوي بجبال مغطاة بالثلوج مقابل سماء رمادية باردة". "حاولت أن أمنح اللوحة شعورًا بشتاء دافئ في المساء مع سماء جميلة مضاءة بالنجوم و مليئة بالحب و الرومنسية و الامل."

في أوقات أخرى ، تدمج الفنانة التشكيلية رويدا حكيم استخدامًا مثيرًا للفضول في المواد. ففي إحدى اللوحات البرتقالية أحادية اللون ، استخدمت الزعفران الممزوج بالماء. تقول: "إنه عمل من وحي الصحراء الجميلة يحمل رسالة شكر للعالم الطبيعي من حولنا". "كل لوحة صنعتها لها معنى خاص." وهي أريد أن أقول "شكرا للطبيعة"

وتابعت رويدا: "السبب الرئيسي في إنشاء مثل هذا المعرض الفني الافتراضي الواسع النطاق هو إظهار كيف لا يمكن لأي شيء أن يوقفنا". "يجب أن يكون لدينا أمل دائمًا ، حتى في الأوقات الأكثر صعوبة. يجب ألا نستسلم أبدًا تحت أي ظرف من الظروف ، سواء كان ذلك بسبب فيروس كورونا أو بسبب ظروف أخرى. يجب أن نحتفظ دائمًا بالأمل والإرادة من داخلنا لبذل قصارى جهدنا في كل جانب من جوانب حياتنا. يجب أن نستمر في الاستمتاع بحياتنا وأن نكون سعداء. يجب ألا نعطي أنفسنا عذراً للشعور بالحزن. مع كل تحد ، توجد فرصة وحل يمكن أن يساعدنا في الانتقال إلى مكان أفضل. كل عقبة هي وسيلة بالنسبة لنا لتجاوز الصعوبات التي نواجهها ونصبح نسخة أفضل من أنفسنا " .

تقول حكيم: "أود أن أشكر الجميع على الدعم الذي تلقيته لإنجاح هذا المعرض". "شكر خاص أيضًا لغاليريا مول البرشاء وفندق فور سيزونز لمساعدتي في التقاط الصور. أنا ممتنة جدًا لكل من ألهمني وساعدني على طول الطريق خاصة دبي التي هي مصدر الهامي الاول ".

ولدت حكيم لبنان، وعاشت في مدينة دبي الجزء الاكبر من حياتها حيث تدير العديد من الشركات الناجحة ، بما في ذلكRowaida Interiors DMCC ، وهي شركة تصميم راقية في دبي متخصصة في التصميمات الداخلية الفاخرة والعديد من الشركات العقارية.و التي تبيع رويدا لوحاتها مباشرة لعملائها في مجال التصميم الداخلي منذ سنوات. في عام 2018 ، قامت بمشاهدة فريدة من نوعها لمدة يوم واحد لعملها Sotheby’s Dubai بمناسبة المرة الأولى التي تعرض فيها لوحاتها للجمهور العام في دبي . تبِع ذلك العديد من المعارض الفردية في دبي وكذلك المشاركة في Salon d’Art ، وهو معرض فني دولي في Carrousel du Louvre في باريس.

(يقع غاليري رويدا حكيم للفنون الجميلة في أبراج بحيرات جميرا تجمع Y ، برج جي بي سي 3 ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة.) لمشاهدة المعرض يمكنكم زيارة الرابط:

https://www.rowaidahakim.com/exhibitions