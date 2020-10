إشادة بلجيكية بأوّل فيلم مصري يشارك في مهرجان كان منذ 5 عقود

حصل الفيلم المصري القصير «ستاشر» (I Am Afraid to Forget Your Face ــ 2020 ــ 15 د) للمخرج سامح علاء (تعاون في الكتابة مع محمد فوزي) على تنويه لجنة تحكيم الدورة الخامسة والثلاثين من «المهرجان الدولي للفيلم الفرنكوفوني في نامور» في بلجيكا بحسب صحيفة الأخبار.

يتناوب الشريط قصّة مراهق يمر بالعديد من المصاعب، بينما يحاول العودة لحبيبته، بعد فراق دام 82 يوماً. يتشارك بطولة العمل كلّ من: نورهان أحمد وسيف حميدة.

ومن المنتظر عرض الشريط أيضاً ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الثالثة والسبعين المصغّرة من «مهرجان كان السينمائي الدولي» (بين 27 و29 تشرين الأوّل/ أكتوبر الحالي). مع العلم بأنّ هذه المشاركة، تجعل من «ستاشر» أوّل عمل مصري يشارك في مسابقة الحدث الفرنسي البارز للأفلام القصيرة منذ خمسة عقود.

I am afraid to forget your face / Teaser from Sameh Alaa on Vimeo.