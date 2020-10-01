رحيل الممثل السوداني ياسر عبداللطيف

الممثل السوداني ياسر عبداللطيف سافر إلى سوريا ليكمل دراسته التمثيل في «المعهد العالي للفنون المسرحية». كان الشاب الراحل درس سنتين في دمشق وتخرج فيها عام 1993. استقرّ في دمشق منذ عام 1991 وعاد إلى السودان عام 2009. عمل أستاذاً لمادة التمثيل في «المعهد العالي للفنون المسرحية» في دمشق الذي تخرج منه عام 1993 مع عدد من ألمع النجوم: باسم ياخور، آمال سعد الدين، شكران مرتجى، قاسم ملحو، مهند قطيش، وفرح بسيسو بحسب صحيفة الأخبار.

ترك الراحل حضوراً محبباً في المسلسلات السورية، وشارك في أهمها من بينها مسلسل «ذكريات الزمن القادم» (2003- للكاتبة ريم حنا وللمخرج هيثم حقي) و «الحور العين» (2005 -للمخرج نجدت أنزور) و «قرن الماعز» (2006- للمؤلف غسان الجباعي وإخراج طلال محمود) ومسرحية «الغرماء». فور إنتشار خبر رحيله، نعاه عدد من نجوم سوريا، خصوصاً زملاء دفعته كباسم ياخور وشكران مرتجى وقاسم ملحو وآمال سعد الدين. وقال ملحو: «وبدأ عنقود دفعتنا بالقطاف وأول حباته ياسر عبداللطيف، الرحمة لروحك ايها المبدع واراح الله روحك القلقة، وربما لن تنتظرنا طويلاً».