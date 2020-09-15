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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:15 ص

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عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا عقب وصوله السعودية

أحيا الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية، أمس الإثنين وسيقدم حفلا آخر يوم 26 سبتمبر الجاري

عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا عقب وصوله السعودية

أحيا الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عقب وصوله إلى المملكة للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي 90، حيث شارك حسابه الرسمي على إنستجرام عددا من الصور خلال غنائه وسط عدد من الحضور عقب وصوله إلى السعودية، ومن المقرر أيضا أن يحيي حفله الغنائي في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يوم 26 سبتمبر الجاري.

كانت الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية كشفت أن 4 فنانين مصريين سيشاركون في حفلات اليوم الوطني السعودى الـ90، حيث نشرت بوسترات لمواعيد حفلات النجوم عمرو دياب ومحمد حماقى وأنغام وتامر عاشور بحسب صحيفة اليوم السابع.

ومن المقرر أن يقام حفل الهضبة عمرو دياب يوم 26 سبتمبر الحالى في مدينة الملك عبد الله الرياضية، أما حفلتا تامر عاشور وأنغام ستقامان فى 24 سبتمبر بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

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