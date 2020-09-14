أفلام عربية وفيلم عن حياة البداوة كأسلوب حياة تتوج بجوائز مهرجان البندقية سينمائي

كان في مسابقة «آفاق»، حصة كبيرة للعرب، جائزتا أفضل فيلم وأفضل ممثلة كانتا لأفلام عربية. يحيى مهايني تُوّج بجائزة أفضل ممثل في فيلم «الرجل الذي باع جلده» للمخرجة التونسية كوثر بن هانية. أما جائزة أفضل ممثلة، فكانت من نصيب خنساء بطمة عن دورها في فيلم «زنقة كونتاكت» للمخرج المغربي إسماعيل العراقي.

نجح مهرجان البندقية-الموسترا- الذي اختتم دورته السابعة والسبعين أول من أمس السبت في مواجهة الحدي الكبير الذي رفعه المهرجان، وانعقاده في ظلّ فيروس شلّ الكوكب برمّته. الإجراءات التي اتخذتها إدارة المهرجان كانت كافية لحماية الجميع من الإصابة والنجاح في هذا التحدي بحسب صحيفة الأخبار التي أشارت في تقرير لها أنه للمرة الأولى، كانت السجادة الحمراء شبه خالية. حتى المصورون قلة، فيما أقيمت الكثير من المؤتمرات الصحافية عن طريق الفيديو بسبب عدم إمكانية حضور المخرجين والمنتجين والممثلين. في احتفال الختام، لم يتسلّم عدد كبير من الممثلين والمخرجين جوائزهم بسبب غيابهم عن الدورة، بل انتظروا أونلاين على شاشة كبيرة. وعند إعلان اسم أحدهم، شكر الجميع على الجائزة التي «سوف يتسلّمها لاحقاً».

ويشير تقرير آخر للصحيفة إنه مع القرن الحادي والعشرين، لا يزال الرحّل يشكلون مجتمعات ولكن أقلّ رواجاً. بدأ البدو الجدد في الولايات المتحدة من قلب النظام الرأسمالي، في السير على الطريق، على أمل إيجاد مكان هادئ للاستقرار. إنهم يحاولون تنظيم أنفسهم، لتأسيس مجتمع صغير مواز يوفر للجميع ما يحتاجون إليه. يتاجرون بالأشياء ويتبادلون النصائح، ويدعمون بعضهم معنوياً. يشكلون مجتمعاً لا توحده مصالح اقتصادية أو سياسية، بل التضامن الإنساني الحقيقي. عائلة حقيقية، مختلفة، ينظمها بعض المرشدين لإعادة الروابط والتعامل مع الأوقات الصعبة. في كتاب «أرض الرحّل: البقاء على قيد الحياة في أميركا القرن الحادي والعشرين»، درست الصحافية جيسيكا برودر ظاهرة المجتمع المتجوّل الجديد، المكوّن أساساً من العمال، الكبيرين في السن (جيل الستينيات والسبعينيات) الذين فقدوا رزقهم وممتلكاتهم في الركود الكبير الذي ضرب الولايات المتحدة الأميركية بين عامَي 2007 و2009. ومن الكتاب وصلنا إلى فيلم «أرض الرحل» للمخرجة الصينية المولد كلوي تشاو الذي تُوّج بـ«الأسد الذهبي» أول من أمس.

على الرغم من نجاح الموسترا هذه الدورة، إلا أنّها في الحقيقة كانت سنة سينمائية ضعيفة، والسبب واضح، فكثيرة هي الأفلام التي لم تكن تستحق أن تشارك في الحدث. ولو أنّ المهرجان أقيم في دورة عادية في سنة عادية، لما كنا بالتأكيد رأينا أكثرية الأفلام المعروضة، لأنها ببساطة ليست بالمستوى المطلوب. لكن فيروس كورونا أعطى لكثيرين فرصة التواجد في مثل هذا المهرجان الكبير.الجوائز كانت متوقّعة، أو بالأحرى لم تكن هناك أفلام تستحق «الأسد الذهبي» لغاية آخر ثلاثة أيام من المهرجان. عند عرض «زوجة الجاسوس» للياباني كيوشي كوروساوا، كان الأوفر حظاً، إلى أن عرض في اليوم الأخير فيلم «أرض الرحّل»، فجاء الاختيار سهلاً جداً. بالتأكيد لم تجد لجنة التحكيم صعوبة في اختيار أفضل فيلم في المهرجان.

هكذا، حصد المخرج المكسيسي ميشال فرانكو الدب الفضي (جائزة التحكيم الكبرى) عن فيلمه «نظام جديد». كعادته، فإنّ مسار أفلام فرانكو غير متوقّع. يبدأ الشريط في مكان وينتهي في آخر. الفيلم الوحيد من أميركا اللاتينية هو ديستوبيا فجّة ودموية تدور أحداثها في بلدة يتمرّد فيها الفقراء ضد الأقلية تحت راية الثورة والنظام الاجتماعي الجديد. ليس أفضل أفلام فرانكو بالتأكيد، لكنّ حصوله على الجائزة عائد إلى ندرة الأفلام الجيدة المشاركة في المسابقة الرسمية. الياباني كيوشي كوروساوا حصل على جائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج عن فيلمه «زوجة جاسوس».





في المحصّلة، لقد أثبت «مهرجان البندقية» بدورته الاستثنائية هذه، أنّ السينما لا يمكن أن تموت، وما عاشته هذه السنة يمكن وصفه بالوعكة العابرة. لقد قدّم المهرجان جرعةً قويةً للسينما التي ستكمل مع مهرجانَي «تورنتو» و«نيويورك». لا نتفليكس ولا كورونا ولا أي شيء يمكن أن يقضي عليها. رغم الخوف من الجائحة، إلا أنّ المهرجان شهد إقبالاً ـ ولو خجولاً ـ من الجمهور. جاء واشترى البطاقات وحضر العروض التي أعادت الحياة إلى الجزيرة، وسوف تعيد الحياة إلى الكوكب.

فيلمان لبنانيان شاركا في ورشة عمل Final Cut ضمن المهرجان وحصدا جوائز. الأول «حصاد» للمخرج اللبناني إيلي داغر هو العنوان البارز في الورشة، إذ نال عدة جوائز مالية وتقنية لإكمال الفيلم والانتهاء من مرحلة ما بعد الإنتاج. والعمل الآخر الذي تلقّى أنواعاً مختلفة من الدعم، بما في ذلك تصحيح للألوان، والصوت والتوزيع، وتكاليف أخرى لمرحلة ما بعد الإنتاج فهو فيلم «السجناء الزرق» لزينة دكاش.