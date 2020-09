انتقادات ضد نتفليكس لبث فيلم بتلميحات جنسية لفتيات صغيرات بينهن طفلة مسلمة

انضم أعضاء من الكونغرس الأمريكي للمطالبة بالتحقيق مع شبكة نتفليكس بتهم توزيع مواد اباحية مرتبطة بأطفال.

يأتي ذلك بعد أن تداركت منصة نيتفلكس الملصق الترويجي لفيلم كيوتيز Cuties (مينيون بالفرنسية ) للمخرجة ميمونة دوكري، عادت الانتقادات مع بث الفيلم عبر نتفليكس وتسببت بإطلاق دعوات إلى مقاطعة شركة نتفلكس، لإدراجها الفيلم الفرنسي “مينيون” على منصتها.

واعتبر مغردون أن الفيلم يضفي “الطابع الجنسي” على طفلات اللواتي حذن أدوار البطولة في الفيلم مع لقطات صادمة تصدر من فتيات صغيرات.

ويتناول كيوتيز (بالفرنسية “مينيون) الذي نال جائزة أفضل إخراج في مهرجان “سندانس” قصة فتاة مسلمة تعيش في باريس وهي في الحادية عشرة تُدعى إيمي، تحاول التوفيق بين مبادئ التعاليم الاسلامية في عائلتها ومواكبة هيمنة المظاهر وشبكات التواصل على أبناء جيلها من الفتيات.



وتلتحق إيمي بفرقة رقص تدعى The Cuties تضمّها إلى ثلاث فتيات أخريات من سكان حيّها، ويؤدّين رقصات توحي بشيء من الإباحية أحياناً، كتلك التي تؤديها كثيرات من نجمات موسيقى البوب الحالية.

واعتبرت المتحدثة باسم “نتفليكس” في تصريح لوكالة فرانس برس أن “مينيون فيلم اجتماعي “ضد إضفاء طابع جنسي على الأطفال”.

يروي الفيلم بداية تشكل وعي الفتاة بأنوثتها المتزايدة مما يزعج والدتها. وكانت «نيتفلكس» قد سبق واستجابت لضغوط وحذفت بوستر الفيلم وصورته الرئيسية واستبدلته بأخرى.



وشرحت أن الفيلم “يتناول الضغوط التي يشكّلها المجتمع ككلّ وشبكات التواصل الاجتماعي على الفتيات الصغيرات”. ودعت جميع من يعتبرون أنفسهم معنيين بالقضايا التي يطرحها هذا الفيلم إلى مشاهدته.​

وسبق أن تسبب الملصق الترويجي الذي نشرته لفيلم بدعوات لمقاطعة نتفليكس قبيل بثه الذي بدأ الأربعاء الماضي- التاسع من أيلول (سبتمبر)، واتهمت الشبكة بدفع الأطفال للجنس فيما تقول المخرجة ميمونة إن الفيلم يتناول أضرار تأثر الفتيات بالشبكات الاجتماعية والتوجهات لتسليع الجنس لديهن. ولا يخلو الفيلم من المواقف الطريفة وبعض المشاهد الصادمة..

As a father of three young daughters, I find “Cuties” sickening. Glad to join @SenTomCotton in calling on the DOJ to bring charges against Netflix for distribution of child pornography. https://t.co/xmHO3b1yLN— Jim Banks (@RepJimBanks) September 11, 2020