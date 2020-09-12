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السبت 12 سبتمبر 2020 07:30 ص

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شاهد ساسة بريطانيا والعالم في دمى كاريكاتيرية ببرنامج ساخر يعود للشاشة بعد 24 عاما

المسلسل الساخر سيبث في وقت لاحق من هذا العام على قناة أي تي في ITV وخدمة البث التدفقي التي تدييرها بريتبوكس BritBox من بي بي سي، بعد إذاعته طوال لـ 18 موسما بين عامي 1984 و 1996.

شاهد ساسة بريطانيا والعالم في دمى كاريكاتيرية ببرنامج ساخر يعود للشاشة بعد 24 عاما
شاهد ساسة بريطانيا والعالم في دمى كاريكاتيرية ببرنامج ساخر يعود للشاشة بعد 24 عاما
شاهد ساسة بريطانيا والعالم في دمى كاريكاتيرية ببرنامج ساخر يعود للشاشة بعد 24 عاما
شاهد ساسة بريطانيا والعالم في دمى كاريكاتيرية ببرنامج ساخر يعود للشاشة بعد 24 عاما
شاهد ساسة بريطانيا والعالم في دمى كاريكاتيرية ببرنامج ساخر يعود للشاشة بعد 24 عاما
شاهد ساسة بريطانيا والعالم في دمى كاريكاتيرية ببرنامج ساخر يعود للشاشة بعد 24 عاما
شاهد ساسة بريطانيا والعالم في دمى كاريكاتيرية ببرنامج ساخر يعود للشاشة بعد 24 عاما
شاهد ساسة بريطانيا والعالم في دمى كاريكاتيرية ببرنامج ساخر يعود للشاشة بعد 24 عاما
شاهد ساسة بريطانيا والعالم في دمى كاريكاتيرية ببرنامج ساخر يعود للشاشة بعد 24 عاما
شاهد ساسة بريطانيا والعالم في دمى كاريكاتيرية ببرنامج ساخر يعود للشاشة بعد 24 عاما

دمى تمثل ساسة بريطانيا والعالم بما فيهم رئيس الوزراء  بوريس جونسون ستظهر قريبا في البرنامج التلفزيوني الساخر «سبيتينغ ايميج». 

كذلك الحال مع الأمير تشارلز ، دوقة كورنوال ومايكل جوف من بين أحدث دمى سبيتينغ ايميج Spitting Image التي سيتم الكشف عنها قبل عودة العرض بعد توقفه قبل 24 عامًا.

وهناك أيضا مؤسس فيسبوك والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في البرنامج التي كان يجذب في أوج نجاحه قرابة 15 مليون مشاهد، فهل هناك ما يفوق الواقع من الوضع الحالي المثير للسخرية لدى الساسة؟

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