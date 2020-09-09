شروط جديدة لأهم جوائز الاوسكار تتضمن شمول الأقليات والمرأة وغيرها

وأشارت صحيفة الغارديان في تقرير عن التعديلات الجديدة التي سيبدأ العمل بها في الدورة 96 من الجوائز سنة 2042.

وأجرت اكاديمية علوم وفنون الصور تعديلات من أجل وجود تنوع وشمولية لا تقصي المرأة والاقليات وبعض فئات الجنس المختلفة ليكون الفيلم مؤهلًا للفوز بجائزة الأوسكار اعتبارًا من عام 2024.

وتتضمن الفئات الأربعة العامة ما يظهر على الشاشة وطاقم العمل وطاقم الاستوديو وفرص التدريب والتطوير في مجالات الفيلم وإطلاقه.

واشترطت الاكاديمية على منح أي عمل سينمائي جائزة أفضل فيلم أن يكون يراعي التنوع في الفئات الأربعة بين الأعراق والأجناس كأن يكون ضمن فريقه أشخاص من ذوي البشرة السمراء من الجنسين، وكذلك من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولاقت قرارات الأوسكار بعض الانتقادات من عدد من نجوم هوليوود اليمينيين والمحافظين ووسائل الإعلام المحافظة، حيث صرح الممثل جيمس وودز أن هذه القرارت غير معقولة، لافتًا إلى أنه بهذه الطريقة يتم استخدام الاوسكار كـ سلاح من اجل فرض سياسات بعينها.

