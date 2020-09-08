نجاح كاسح لأغنية الجسمي بالبنط العريض مع 76 مليون مشاهدة على يوتيوب

ومع أكثر من 76 مليون مشاهدة في يوتيوب لحظة كتابة هذه السطور تتصد الاغنية بين كل الأغاني العربية التي نشرت مؤخرا وانتجت أغنية بالبنط العريض بألحان الجسمي وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وأصبحت الأغنية في مقدمة المنافسة للأغاني المفضلة لدى الجمهور خلال هذه الفترة وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية «بالبنط العريض» للجسمي نالت أيضا إعجاب فئات من كل الشرائح والاعمار، بحسب مقاطع نشرت لمن أعجبتهم الأغنية.

ولا تزال الاغنية تحقق انتشارا كبيرا في الوطن العربي مع ايقاعها السريع وقربها من المزاج والسمع لتثبت شعبية واسعة للفنان الإماراتي المتميز

الذي نال دفع بالكثيرين لنشر لقطات لهم مع ترنمهم بالاغنية والتمايل على وقع ألحانها.