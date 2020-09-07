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الأثنين 7 سبتمبر 2020 10:30 ص

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شاهد تحفة زها حديد في المغرب، مسرح الرباط الكبير قبيل افتتاحه قريبا

مسرح الرباط الكبير سيكون قريبا أكبر مسرح عربي سيفتتح قريبا لتنشيط الحرمة الفنية والترفيه

شاهد تحفة زها حديد في المغرب، مسرح الرباط الكبير قبيل افتتاحه قريبا
شاهد تحفة زها حديد في المغرب، مسرح الرباط الكبير قبيل افتتاحه قريبا
شاهد تحفة زها حديد في المغرب، مسرح الرباط الكبير قبيل افتتاحه قريبا
شاهد تحفة زها حديد في المغرب، مسرح الرباط الكبير قبيل افتتاحه قريبا

تجري الاستعدادات في المغرب لافتتاح مسرح الرباط الكبير وهو من تصميم المعمارية العراقية الراحلة زها حديد ، والذي يعتبر أكبر مسرح في العالم العربي وأفريقيا بمساحته الممتدة لـ 47 ألف متر مربع ويجري بناءه بتكلفة تقارب الـ100 مليون يورو.

يتميز المسرح في موقعه على الضفة اليسرى لنهر أبورقراق ليكون مكانا عالميا لاستضافة وتنظيم العروض المسرحية وعروض الأوبرا.

ينسجم تصميم المسرح مع هيئة نهر أبو رقراق المجاور، حيث يتناغم التصميم مع الانحناءةٍ الصاعدة للأعلى وتلتف فيه القاعات لتصميم مبنىً آخر منحوت لتعود خطوط البناء مرة أخرى إلى الأرض وتندمج مع الأراضي الطبيعية.

وكانت الراحلة زها حديد قد عبرت عن فرحتها بتصميم المسرح وقتها قائلة: "يسرني بناء المسرح الكبير في الرباط، فقد وصلت شهرة التقاليد الموسيقية الفريدة من نوعها في المغرب إلى جميع أنحاء العالم، فضلاً عن التاريخ الثقافي الغني في قطاع الفنون المسرحية، ولذا يشرفني أن أشارك في مشروع التنمية الثقافية التي تشهده العاصمة المغربية." 

Great Theater of Rabat awaiting inauguration. It will be the largest one in the Arab world and in Africa. from r/arabs

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