دعابة تتحول إلى تحدي بين بلدة أمريكية وممثل كوميدي تلفزيوني

وكان محافظ البلدة قد زعم أن بلدته ستطلق اسم جون أوليفر على محطة معالجة المجارير لديها في دعابة للرد على ما اعتبر اهانة لبلدة دانبري، لكن الكوميدي تعهد بأن يتبرع بـ55 ألف دولار لجمعيات خيرية في البلدة في حال أقدمت البلدة على إطلاق اسمه على المحطة.

ونقلت أسوشيتد برس أن البلدة وافقت على اطلاق اسم جون اوليفر على المحطة شرط أن يحضر مراسيم تدشين محطة معالجة مياه المجارير بنفسه.

وأعلن رئيس البلدية مارك بوغتون صباح الأحد في تقرير تلفزيوني ، إنه يتحدى أوليفر لقبول شرط البلدة

وقال إن هناك شرطًا لتسمية المحطة باسم المتبرع. وكان الكوميدي جون أوليفر قد سخر من البلدة التي اعتبرها أنه كانت قلب صناعة القبعات في غابر الازمان وأنها بلدة مملة مستخدما عبارات بذيئة.

ونشر رئيس البلدية شرطه لتسمية محطة الصرف الصحي التي تبلغ تكلفتها 110 ملايين دولار على اسم الممثل الكوميدي ، ولكن مع "شرط واحد هو حضوره شخصيا لتدشينها.

This week on Capitol Report... @iamjohnoliver @MayorMark Get your popcorn ready for the latest round in this Clash of the Titans and hear the rest of what Mayor Mark has to say, only with @ctcapitolreport and the gang, Sunday at 10a on News 8. pic.twitter.com/A0VHLf1zxC— WTNH News 8 (@WTNH) September 5, 2020