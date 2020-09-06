شاهد كيف ستنظم حفلة عمرو دياب في ١٣ سبتمبر في السعودية

سينظم حفل الفنان عمرو دياب في السعودية خلال رحلة بحرية (كروز) في ١٣ سبتمبر. وذكرت شركة الرحلات عبر تويتر إن الحجز لحضور الحفلة يتم عبر موقعها

redseaspirit.com

ويتوفر الحجز عبر وكلاء سفر مثل شركات المسافر أو عطلات الطيران السعودي وشركة الفارس وغيرها، فيما يقدر ثمن تذكرة الرحلة قرابة 10500 ريال سعودية.

ويحيي عمرو دياب حفلا غنائيا على متن رحلات الكروز في المملكة العربية السعودية، كما هو الحال أيضا مع الفنان ماجد المهندس الذي سيقدم حفلاته على متن السفينة السياحية التي تستكشف معالم السعودية على ساحل البحر الأحمر.

وأعلنت شركة البحر الأحمر للسفن السياحية، أن الفنان المصري عمرو دياب سيحيي حفلة على متن رحلة «كروز» الثانية المقرر إطلاقها يوم 13 سبتمبر الجاري، في أول فعالية جماهيرية منذ تفشي كورونا.

وقالت الشركة على حسابها في «تويتر» (الجمعة): «حضور الحفلة ضمن تكلفة حجز الرحلة». وشهد الشهر الماضي انطلاق أول رحلة كروز من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، قبل أن تعود لنقطة الانطلاق، بعدما اشتبه الفريق الصحي للسفينة بإصابة أحد ركابها بالفايروس المستجد. يذكر أن الشركة قلصت عدد الركاب إلى 450، رغم أن السفينة تستوعب 608 ركاب، لضمان التباعد الجسدي واستمتاع الركاب ببرنامج سياحي حافل بالفنون والثقافة والترفيه.



وكشفت الشركة المنظمة لرحلات الكروز السياحية والتي تنطلق من المملكة العربية السعودية لمياه البحر الأحمر في تدوينة نشرتها عبر حسابها على "تويتر" أن حفل عمرو دياب سوف يقام يوم 13 سبتمبر الجاري، كما طلبت من جمهور الهضبة سرعة قطع تذاكر الرحلة لحضور الحفل قبل إغلاق الحجز بشكل نهائي بعد 4 أيام، وقد أحيا عمرو دياب خلال الأيام الماضية خفلا غنائيا في الساحل الشمالي بمصر وقد أقيم بدون جمهور بحسب ما نقلته مجلة هي.

أماموعد حفل الفنان ماجد المهندس على متن رحلات الكروز ماجد المهندس من النجوم الذين من المقرر أن يشاركوا في إحياء حفل على متن رحلات الكروز خلال الأيام القادمة، حيث أعلنت شركة روتانا عبر حسابها الرسمي على موعد حفل ماجد المهندس والذي سوف يقام يوم 17 سبتمبر الجاري.

ماجد المهندس بذلك يعود من جديد لنشاطه الفني حيث كان آخر حفل شارك في

إحيائه في شهر مايو الماضي ضمن حفلات "معيدين معاكم" التي نظمتها هيئة

الترفيه بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركة روتانا، وتم عرض الحفل

اون لاين عبر منصة "شاهد vip".





استعد لحفلة رائعة خلال رحلة كروز مع الفنان عمرو دياب في ١٣ سبتمبر. عِش أجواءً تنضح بالفخامة والألحان الجميلة في رحلة لا تُنسى. احجز رحلة كروز اليوم. باقي ٤ أيام ويتم إغلاق الحجز. حضور الحفلة من ضمن مزايا الباقة.

#ابحرفيالصيف #عيشها #روح_السعودية pic.twitter.com/JNbwAylLVW— Red Sea Spirit (@RedSeaSpirit) September 4, 2020

ماجد المهندس ينظم حفله الجديد ضمن الرحلة الثالثة ضمن رحلات الكروز والتي

سوف تنطلق يوم 17 سبتمبر، بينما ستنطلق الرحلة الثانية يوم 13 سبتمبر وهو

الموعد المقرر لحفل الفنان عمرو دياب، وتتسع سفينة رحلات الكروز لـ608

راكب لكن الشركة السعودية المنظمة للرحلات قامت بخفض أعداد الركاب لتصل إلى

450 نظرا للاوضاع الراهنة بسبب أزمة كورونا، حيث تفرض إجراءات احترازية من

أجل سلامة ركاب الرحلات التي تهدف إلى استكشاف المعالم السياحية في المملكة

العربية السعودية على امتداد سواحل البحر الأحمر.