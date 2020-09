نهاية جديدة لرائعة السينما العالمية، العراب 3

أعلنت شركة "باراماونت" للإنتاج الأربعاء أن رؤية جديدا لفيلم "العراب 3"، أي الجزء الأخير من ثلاثية المخرج فرنسيس فورد كوبولا السينمائية الشهيرة التي تتناول عالم المافيا، ستعرض في السينما اعتبارا من كانون الأول (ديسمبر) المقبل بنهاية مختلفة.

سيحمل الفيلم الجديد الذي سيعرض في دور السينما ثم يباع على أقراص دي في دي، اسما جديدا هو عراب ماريو بوزو: موت مايكل كوروليوني :

Mario Puzo’s The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone.

وكان الجزء الأخير أي العراب 3 محبطا لكثير من محبي السينما بسبب نهايته الفاجعة والاقتطاعات والتغييرات التي ادخلتها بارامونت، فهو خاتمة تتم اثنين من أهم الأفلام الكلاسيكية في السينما الهوليوودية، لكنه قوبل بالانتقادات لدى عرضه، قبل أن يتبرأ منها كوبولا نفسه جزئيا بسبب تدخل الشركة المنتجة في تعديل الأحداث.

وأوضحت "باراماونت" أن توليفا جديدا سيجرى للفيلم يحترم أكثر "الرؤية الأصلية" للمخرج ولكاتب السيناريو ماريو بوتزو.

وقال كوبولا في بيان تلقت "الفرنسية" نسخة منه "أعددت بداية جديدة وخاتمة جديدة لهذه النسخة، وأعدت ترتيب بعض المشاهد والمحطات الموسيقية".

وأضاف أن "هذه التغييرات، إضافة إلى ترميم الصور والصوت، تجعل الجزء الختامي من الثلاثية ملائما أكثر" للفيلمين الأولين منها، "العراب" و"العراب 2". وأكد أن هذه التغييرات تحقق ما كان يرغب فيه أساسا.

ومن المتوقع أن تعرض النسخة المحدثة من "العراب 3" في صالات السينما في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لمناسبة مرور 30 عاما على الفيلم، على أن يتوافر لاحقا على منصات البث التدفقي.ويتناول الجزء الأخير هذا من الثلاثية محاولة مايكل كورليوني "يؤدي دوره آل باتشينو" إخراج عائلته من عالم المافيا.