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الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 02:15 م

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شاهد أولى الصور المرشحة لجائزة الحياة البرية

شاهد بالصور فراخ التمساح على ظهر ابيها ضمن الصور المرشحة لجائزة الحياة البرية

شاهد أولى الصور المرشحة لجائزة الحياة البرية

تم اختيار هذه الصورة ضمن الصور المرشحة لجائزة مصور الحياة البرية لعام 2020 والتي سيعلن عن الفائز بها يوم 13 اكتوبر القادم. والصورة هي للمصور الهندي الشهير ريتيمان dhritimanimages.com بحسب بي بي سي.

تسجل أول صورة مرشحة لجوائز الحياة البرية لهذا العام عشرات فراخ التمساح تتريض على ظهر تمساح  من فصيلة الغريال الهندية وهي صورة مميزة ضمن الصور المرشحة لجائزة الحياة البرية.

تمساح الغريال هو تمساح هندي يعيش في المياه العذبة وهو من فصيلة مهددة بالانقراض ولم تبقى من أصل 20 ألف سوى أقل من ألف منها ويصل طول التمساح إلى 6 أمتار.

وسيعلن قريبا “متحف التاريخ الطبيعي في لندن” عن قائمة قصيرة للصور المرشحة للفوز ، وبسبب جائحة كوفيد 19 سيقام حفل افتراضي في “متحف التاريخ الطبيعي في لندن” للاحتفاء بالفائزين بجوائز مسابقة المصور الفوتوغرافي للحياة البرية لعام 2020.

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