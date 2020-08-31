شاهد أغنية محمد عساف الجديدة :سلام الله

أطلق الفنان محمد عساف اغنيته الجديدة سلام الله، عبر منصات التواصل الاجتماعي المتعددة، وخصوصا قناته الخاصة على يوتيوب.

أغنية سلام الله من كلمات سائد السويركي، وألحان ياسر عمر، توزيع موسيقي، يعقوب الأطرش، إخراج معن سمارة، وهي أغنية باللهجة الفلسطينية بحسب موقع الراي اليوم.



وتم تصوير كليب أغنية سلام الله، كاملا في فلسطين، لرسم لوحة تمثل البلاد بكل ما فيها من فرح وحزن من أمل وألم، كما تعد اول تجربة عمل كامل لمحمد عساف مع فريق فلسطيني كامل، خصوصا مع المخرج معن سمارة الذي يمتلك شركة ميديا كلينيك للإنتاج الفني، والذي تعاون للمرة الأولى مع الفنان محمد عساف بعد أن تميز بلمساته الفنية في العديد من تجاربه السابقة مع فنانين فلسطينيين، من بينهم نجم اراب أيدل الاسبق يعقوب شاهين والنجم عمار حسن.

وبدأ عساف العمل على أغنيه سلام الله قبل جائحة كورونا، وعاد للعمل عليها وتصويرها منذ أقل من شهر تقريبًا”.